Nació en Chicago y hoy vuelve a casa para representar a México vs Bélgica

El mediocampista sensación de las Chivas de Guadalajara, Brian Gutiérrez, regresa a casa para el partido de este martes 31 de marzo, cuando la Selección Mexicana salte a la cancha del Estadio de Chicago para enfrentar a Bélgica, Brian no solo estará vistiendo la camiseta verde, sino que estará pisando el suelo que lo vio nacer, crecer y convertirse en futbolista profesional.

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El regreso de Brian Gutiérrez a la Ciudad de Chicago

Nacido en Berwyn, Illinois, dentro del área metropolitana de Chicago, Brian Gutiérrez representa la esencia del futbolista mexicoamericano moderno. Su historia está ligada a esta ciudad: aquí dio sus primeros pasos y aquí descubrió su amor por el balón. Regresar como referente de las Chivas y seleccionado nacional mexicano a los 22 años es, en sus propias palabras, un sueño que supera cualquier guion de película.

La conexión emocional es total. Brian no solo nació físicamente en esta región, sino que su ADN futbolístico se moldeó íntegramente en las fuerzas básicas del Chicago Fire. Desde los 12 años, Gutiérrez escaló todas las categorías de la academia del Fire hasta debutar en la MLS en 2020, acumulando más de 150 partidos con el club antes de su millonario traspaso al Guadalajara para el Torneo Clausura 2026.

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El duelo ante la selección de Bélgica llega en un momento de gracia para el volante. Tras su debut con la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, en enero ante Panamá y Bolivia, y su reciente primer gol con la selección ante Islandia, Gutiérrez busca consolidar su lugar en la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Este martes, frente a su familia, amigos y la comunidad que lo vio formarse, el "11" de Chivas tendrá la oportunidad de demostrar que tiene el nivel necesario para ser el motor creativo de México en la fiesta mundialista.

¿Dónde ver el partido México vs Bélgica?

La cobertura de Azteca Deportes al estilo único de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano, Inés Sainz, entre otros, llevarán las emociones del encuentro directamente a los hogares mexicanos.