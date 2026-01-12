Se viraliza corrido que exhibe a la “4T": “Gobernados por la mafia”, Carlos Manzo y apoyo a Maduro

En medio de una de las semanas más tensas para la diplomacia mexicana, un corrido norteño ha comenzado a dominar la conversación digital, convirtiéndose en el himno de los críticos de la autodenominada "Cuarta Transformación".

Titulado "La Caída de las Hienas", el tema interpretado por la agrupación Los Hijos de su Apá lanza duros dardos contra el Gobierno de México, calificando al sistema de "podrido" y acusando al gobierno de estar coludido con la mafia.

La canción se viralizó rápidamente tras la captura de Nicolás Maduro y las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió sobre una ofensiva frontal contra los cárteles en suelo mexicano.

Soberanía: El escudo favorito de las dictaduras

¿Qué dice la letra del corrido "La Caída de las Hienas"?

La composición de Pepe y Rafa Herrera, fundadores del grupo originario de Valle Hermoso, Tamaulipas, no se guarda nada. La letra contrasta la reacción del Gobierno Federal ante tragedias nacionales versus su postura en política exterior.

El corrido reclama la falta de un "pésame sincero" para las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico y el silencio ante el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan ejecutado en noviembre de 2025; mientras que, según la canción, se defendió a ultranza al régimen venezolano.

"El sistema está podrido, gobernados por la mafia.

Las hienas que nos gobiernan hoy están muy confundidos.

Su aliado de Venezuela ahora está en presidio

Lo dijo el jefe del norte: ‘México es pura pantalla"...

Este es uno de los fragmentos del corrido, una de las estrofas más compartidas en TikTok y X, pues es un impacto directo a las acciones recientes de México y los dichos de Donald Trump.

"No hubo un pésame sincero a los del tren descarrilado.

El viejo se hizo sordeado con la familia de Manzo, pero con lo de Maduro retiró hasta los abrazos.

Defendiendo el petróleo de todo venezolano,

y a Cuba lo han regalado a costa del mexicano".

Después hay más dardos que sugieren las reacciones del expresidente López Obrador , quien reapareció a la escena pública solo para condenar la captura de Nicolás Maduro; mientras que en México aún se investiga el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

El contexto: "La lista negra es muy larga"

El tema musical resuena con fuerza porque toca la fibra sensible del miedo actual: la posible intervención o presión de Estados Unidos. La letra advierte: "La flecha ya está aventada por los Estados Unidos. La lista negra es muy larga y México está incluido".

Esta narrativa surge justo cuando la administración estadounidense endurece su discurso. Trump ha sido claro: "Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", una amenaza que el corrido interpreta como el fin de la impunidad para ciertos actores políticos en México.

¿Quiénes son Los Hijos de su Apá?

Aunque hoy están en el centro de la polémica nacional, Los Hijos de su Apá llevaban años tocando en el circuito local de Tamaulipas. Su estilo se ha caracterizado por abordar temas de alto impacto social que otros evitan. Anteriormente, han compuesto temas sobre la labor de las Madres Buscadoras y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Con "La Caída de las Hienas", el grupo pasó de ser un referente regional a convertirse en la voz de una oposición que encuentra en el regional mexicano su canal de desahogo más viral.

