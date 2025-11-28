Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
Acusan al Gobierno de Oaxaca de ecociodio en reserva ecológica “Punta Colorada”

Culpan al Gobierno de Oaxaca por intentar desarrollar proyectos inmobiliarios en la reserva ecológica Punta Colorada de Puerto Escondido.

Punta colorada
Punta Colorada es vital para la supervivencia de especies de tortugas en peligro de extinción.|Secretaría de Turismo de Oaxaca
Escrito por: Roberto Domínguez - Jimena Romero
La zona de Punta Colorada en Puerto Escondido, Oaxaca, declarada reserva ecológica, enfrenta una grave amenaza. Organizaciones como el Campamento Tortuguero Palmarito y el colectivo Salvemos Colorada denunciaron que el Gobierno del Estado busca desarrollar proyectos inmobiliarios de alto impacto en el área.

Esta reserva es crucial para la biodiversidad regional, alberga cuatro especies de tortugas marinas, y dos de ellas están consideradas en peligro crítico de extinción. Los activistas señalan directamente al gobierno de Oaxaca de querer acabar con 111 hectáreas de este santuario natural.

El "ecocidio" a la reserva ecológica

La denuncia se agudizó en septiembre pasado, cuando miles de árboles fueron talados en la reserva. El argumento inicial fue la construcción de un cuartel para la policía estatal.

María Almendra Gómez, de Salvemos Colorada, informó que al día siguiente la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) clausuró la obra y confirmó que el cuartel no contaba con los permisos de construcción necesarios. Los ambientalistas calificaron este hecho como un "ecocidio" y un "despojo" contra la comunidad.

Desacato a órdenes judiciales y amparos

Los habitantes y activistas promovieron diversas demandas de amparo que, por años, han protegido la zona de cualquier construcción.

A pesar de que los tribunales concedieron estos amparos, el gobierno estatal se ostenta como el poseedor de las tierras y procedió a la devastación de la zona, desobedeciendo las órdenes judiciales vigentes. Los nativos acusan a los servidores públicos y secretarios de Estado de actuar con impunidad y sin ninguna consecuencia.

La lucha de 20 años por la reservación de la reserva

Los habitantes de Puerto Escondido llevan más de 20 años protegiendo Punta Colorada de diversos intereses. Abraham Clavel, un nativo, recordó que la zona ha sido deseada por administraciones anteriores, pero acusa al actual gobierno de Salomón Jara de ser el único que se atreve a tales excesos.

Clavel expresó su preocupación por la ironía de que un gobierno que promueve la "transformación" esté cometiendo actos de devastación ambiental. Temen que el poder político haya cooptado a jueces y diputados, minando su capacidad de defenderse legalmente.

Aseguran que la lucha por el territorio no termina

A pesar del miedo a la impunidad y a que los amparos ya no sirvan, los defensores de Punta Colorada aseguran que seguirán luchando en el terreno legal y social.

El objetivo principal es garantizar que las cuatro especies de tortugas marinas (dos de ellas en peligro crítico) conserven su territorio vital y puedan sobrevivir. La comunidad resiste para evitar que los proyectos de alto impacto desplacen a todas las especies que habitan en este ecosistema único.

