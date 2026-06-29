VIDEO: Puebla siente los efectos de las lluvias con inundaciones, árboles caídos y una víctima mortal

Las intensas lluvias provocaron severas afectaciones en distintos puntos de la zona metropolitana de Puebla, donde las calles terminaron inundadas, los vehículos varados y además, se desbordaron cuerpos de agua y se cayeron varios árboles.

Lo más grave ocurrió en la Recta a Cholula, donde un árbol cayó sobre dos automóviles, lo que dejó una persona fallecida y dos lesionados. En otro punto, se desbordó la barranca del Puente Negro y otros cauces.

Ante el panorama de afectaciones, elementos de emergencia de Puebla realizaron labores para auxiliar a la población y retirar árboles caídos; se espera que las lluvias continúen este lunes 29 de junio.

