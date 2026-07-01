Guanajuato está listo para recibir al mundo con el Festival Internacional Cervantino 2026

Guanajuato está listo para convertirse, una vez más, en el punto de encuentro de la cultura internacional con la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC), considerado uno de los encuentros artísticos más importantes de América Latina.

Del 3 al 18 de octubre, la entidad abrirá sus puertas a miles de artistas, creadores y visitantes que participarán en una programación que reunirá expresiones escénicas, musicales y visuales provenientes de distintas partes del mundo.

Durante la presentación oficial del festival, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que el estado volverá a ser “el escenario del mundo” durante 16 días, al recibir artistas de 28 países.

La mandataria aseguró que, además de la diversidad artística, el festival representa una oportunidad para celebrar el talento, la creatividad y los lazos que unen a las personas a través de la cultura.

“Durante 16 días Guanajuato será nuevamente el escenario del mundo. Llegarán artistas de 28 países, pero lo más importante llegará la emoción de celebrar juntos a los seres humanos, el talento, la capacidad, la visión y esa emoción que nos une”, expresó.

Más de 2 mil 700 artistas participarán en la edición 54

La edición 2026 del Festival Internacional Cervantino contará con una amplia oferta cultural distribuida en distintos espacios del estado.

De acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades, el programa contempla:

17 sedes.

94 espectáculos.

212 funciones.

2 mil 746 artistas participantes.

Representación de 28 países.

Seis disciplinas artísticas.

Más de 1 mil 400 artistas guanajuatenses.

20 proyectos artísticos originarios de Guanajuato.

22 exposiciones que integrarán el Programa Estatal de Artes Visuales.

Con esta programación, el festival busca combinar propuestas internacionales con el impulso al talento local, fortaleciendo el intercambio cultural que ha caracterizado al Cervantino durante más de cinco décadas.

“Recibimos al mundo con los brazos abiertos”

Durante su mensaje, la gobernadora subrayó que el Festival Internacional Cervantino es mucho más que una agenda de espectáculos, pues representa un espacio donde convergen distintas culturas y formas de expresión.

“Recibimos al mundo con los brazos abiertos porque aquí las culturas dialogan y nos unen. El Cervantino no es solo un festival; es un abrazo entre culturas, un espejo donde nos vemos y nos reconocemos. Es una fiesta que nos recuerda quiénes somos y todo lo que podemos llegar a ser cuando trabajamos en equipo”, afirmó.

Con esta nueva edición, Guanajuato volverá a colocarse como uno de los principales referentes culturales a nivel internacional, al reunir durante poco más de dos semanas una oferta artística que atraerá tanto a visitantes nacionales como extranjeros. El Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo del 3 al 18 de octubre, con actividades que convertirán nuevamente al estado en la llamada “Fiesta del Espíritu”.