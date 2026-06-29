VIDEO: “Estamos trabajando con lo que tenemos": Personal de hospital del IMSS-Bienestar en Oaxaca advierte de paro por desabasto de insumos

El personal del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, en la ciudad de Oaxaca, denuncia una crisis por desabasto de medicamentos e insumos que pone en riesgo la atención de pacientes. Trabajadores y representantes sindicales aseguran que las autoridades minimizan la gravedad al afirmar que el hospital opera con normalidad, mientras el equipo clínico enfrenta condiciones que dificultan procedimientos y cuidados básicos.

Crisis en el Hospital Aurelio Valdivieso: falta de insumos y riesgo a pacientes

Patricia Méndez, secretaria general de la sección 07 y enfermera del hospital, explicó en entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias que los jefes de servicio han documentado las faltas de medicamentos y de procesos incompletos y han informado a las instancias correspondientes.

A pesar de eso, el sindicato tuvo que escalar la denuncia a autoridades estatales y federales mediante correos y reuniones para que conozcan la situación y las posibles consecuencias si no se atiende.

“En infraestructura sí hay algunas deficiencias, hay carencias de personal, tenemos autoridades que no están funcionando, entonces nosotros trabajamos con lo que tenemos”, denunció Méndez.

El hospital atiende a la población más vulnerable del estado y funciona como centro de referencia: cuenta con 180 camas, recibe urgencias de todo Oaxaca y opera como un hospital de tercer nivel. Por ello, advierten que la falta de insumos representa un riesgo generalizado para los pacientes.

IMSS-Bienestar: señalan fallas en el suministro tras el cambio de modelo

Méndez relató que, pese a la antigüedad de la infraestructura de más de 60 años, la etapa más crítica comenzó tras la adopción del nuevo modelo IMSS-Bienestar, que, según su testimonio, no funciona correctamente. Señaló que la problemática no es exclusiva del Hospital Aurelio Valdivieso, sino que se replica en distintos estados donde el cambio de modelo ha generado fallas en el suministro.

Personal médico exige soluciones ante posible paro indefinido en Oaxaca

El sindicato comentó que hace tres semanas tuvo contacto con autoridades sindicales a nivel federal para exponer la problemática y advertir las consecuencias si no se actuaba en tiempo y forma. Los trabajadores reclaman soluciones definitivas y medicamentos y equipos suficientes para garantizar una atención digna a la población.

Ante la ausencia de respuestas claras, los médicos y el personal del hospital analizan manifestarse y advierten que estarían dispuestos a iniciar un paro indefinido. Los trabajadores insisten en que no buscan medidas temporales; exigen soluciones sostenibles y el abastecimiento de medicamentos e insumos para proteger la salud de los pacientes.

