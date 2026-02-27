Negligencia médica en Edomex: hombre sintió dolor en vesícula y muere por medicina caducada

Todo comenzó con un dolor de vesícula, pero al acudir al doctor para ser tratado, inició la tragedia. Un hombre perdió la vida por lo que parece ser una negligencia médica en el Estado de México (Edomex).

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y, como parte de la indagatoria, detuvo a José Carlos “N”, de profesión doctor, tras los hechos ocurridos en el municipio de Nezahualcóyotl.

Investigan a doctor por muerte de paciente tras operación en vesícula

José Carlos “N” ahora es investigado por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio del paciente del cual era médico tratante.

La víctima acudió a una clínica médica particular debido a que presentaba malestar y dolor en la vesícula, por lo que el 22 de febrero de 2026 fue intervenido quirúrgicamente por este doctor.

Paciente recibió medicamento caducado y murió

Al día siguiente, el hombre presentó complicaciones de salud y perdió la vida. Ese mismo día, un familiar de la víctima se percató de que, al parecer, “las soluciones y medicamentos suministrados estaban caducados”, por lo que solicitó apoyo a la Policía Municipal, quien detuvo a José Carlos “N” y lo puso a disposición ante el Ministerio Público.

El dictamen de necropsia concluyó que la víctima habría fallecido a causa de una tromboembolia pulmonar, pero la fiscalía investiga los señalamientos de supuesto suministro de medicamentos caducos.

Aseguran clínica en Edomex y hallan medicamentos caducados

Elementos de la fiscalía, de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y de la policía municipal de Nezahualcóyotl aseguraron un inmueble que operaba como clínica particular donde operaron al hombre que presentó dolor de vesícula.

El 25 de febrero fue cateada la clínica, en donde fueron asegurados medicamentos caducados, dos ampolletas abiertas con fecha de caducidad de “noviembre 2023”, una bitácora, hojas con anotaciones de enfermería a nombre de la víctima, así como un block de recetas médicas y el inmueble.

De una fractura a una tromboembolia: Denuncian negligencia médica en Hospital Regional 196 del IMSS en Ecatepec

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público recabó las pruebas necesarias para ejercitar acción penal en contra del doctor.

El probable responsable fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

