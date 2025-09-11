La historia de la empresa de transporte “Mefra Fletes” quedó al descubierto por una investigación que reveló sus nexos con una red de contrabando de combustible encabezada por Roberto Blanco Cantú, conocido recientemente como “El Señor de los Buques”.

La empresa, creada a través de prestanombres, se convirtió en pieza clave para transportar hidrocarburos ilegales en distintas regiones del país, según lo que revelan investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras decomiso de litros de combustible, Mefra Fletes quedó al descubierto

El 27 de marzo, autoridades federales aseguraron 8 millones de litros de hidrocarburo ilegal en un predio ubicado sobre la carretera Rosarito-Ensenada, en Baja California.

El combustible estaba almacenado en pipas con el rotulado de Mefra Fletes, lo que levantó sospechas inmediatas sobre la operación de la compañía.

Además, investigaciones posteriores confirmaron que sus unidades también se usaron para el traslado de otros 10 millones de litros de diésel de contrabando, descargados en puertos de Tamaulipas y vinculados directamente a la red de Blanco Cantú.

¿Quiénes son los fundadores de Mefra Fletes?

La compañía fue registrada a nombre de Brenda Gabriela Salas Ramírez y Gustavo de Jesús Guillén Chávez, ambos originarios de Jalisco, aunque con perfiles que poco tienen que ver con empresarios del sector energético.

Brenda Gabriela, residente de Tonalá, es ayudante de carpintería, tiene estudios de secundaria y apenas ha salido de su estado una sola vez.

Según denunció, nunca conoció la empresa ni participó en ella, e incluso reportó el robo de su credencial de elector, documento con el que presuntamente fue registrada como socia.

Por su parte, Gustavo de Jesús, originario de Zapopan, tampoco contaba con recursos para fundar una compañía de transporte, pues en 2023 salió de su casa por problemas de alcoholismo y apenas si cursó la secundaria.

A pesar de tener ocupaciones alejadas de este sector, en 2019 aparece que le cedieron la empresa al denominado “El Señor de los Buques”.

Órdenes de aprehensión contra socios de Mefra Fletes

Tras las investigaciones de la FGR, un juez federal giró órdenes de aprehensión contra los actuales socios de Mefra Fletes y otras compañías vinculadas, como Montimex.

Se les acusa de conformar una estructura criminal dedicada a simular importaciones de diésel y gasolina desde Texas, utilizando documentación falsa y una red de transporte para distribuir el combustible en territorio nacional.

