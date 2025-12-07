La tarde del pasado 6 de diciembre de 2025, se reportó una fuerte explosión de gas en calles de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero cerca de las 12 horas del día, dejando un saldo de dos personas heridas.

Cámaras de seguridad lograron capturar el momento exacto del flamazo y el estruendo que conmocionó a los habitantes de la zona; en el video se pueden escuchar los gritos de algunas personas.

Más de 35 personas fueron evacuadas por la explosión de gas en la GAM

Además de los daños provocados por la explosión de gas en la GAM, se registraron dos personas con quemaduras; hasta el momento se desconoce el estado de salud de los afectados.

Por otro lado, al menos 35 personas fueron evacuadas de sus hogares por los servicios de emergencia para evitar que otro flamazo de esa magnitud pudiera generarse.

Elementos de Protección Civil detalló el reporte de una explosión al interior del domicilio, se confirmó un incendio que se extendió rápidamente en el inmueble. Las llamas y el humo fueron visibles desde algunas calles de la colonia, por lo que se activaron los protocolos de evacuación de la zona.

La explosión de gas ocurrió por acumulación de combustible

Los primeros reportes indican que el flamazo se originó por la acumulación de gas debido a un mal manejo de una pipa, por lo que los daños en la propiedad y unidades vecinas, fueron evidentes.

Por su parte, el portón fue derribado por la fuerza de la explosión. Los interiores, las paredes, muebles y demás enseres resultaron totalmente calcinados. La vivienda aledaña también resultó notablemente afectada.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

¡Atención, capitalinos! En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.

Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia



De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.