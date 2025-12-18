Huachicol al descubierto: Pemex denuncia red ligada a Raúl Rocha Cantú

Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia penal contra una organización criminal presuntamente encabezada por Raúl Rocha Cantú , señalado por su participación en diversas modalidades de robo de combustible, conocidas como huachicol , que habrían provocado daños millonarios al erario.

De acuerdo con documentos incluidos en el expediente, la red no solo se habría dedicado a la sustracción ilícita de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, sino también al contrabando de combustible desde Estados Unidos y Guatemala, así como a su almacenamiento y distribución ilegal en distintos estados del país.

La investigación revela un entramado de corrupción, que habría contado con la participación de empresas fachada, factureras y presuntas complicidades institucionales, lo que permitió el traslado del combustible robado a gran escala.

La denuncia de Pemex por robo de combustible

Según la documentación oficial, en febrero de este año, el apoderado legal de Pemex Logística, Alejandro Trejo Sepúlveda, presentó la denuncia por la sustracción ilícita de hidrocarburos de los poliductos de la empresa.

El señalamiento incluye delitos relacionados con el almacenamiento y posesión ilegal de combustible, además de otras actividades vinculadas al mercado ilícito de hidrocarburos.

Contrabando y tomas clandestinas de combustible en varias regiones

El expediente detalla que la organización presuntamente operó en múltiples frentes:



Contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia Tamaulipas

hacia Ingreso de diésel desde Guatemala

desde Pinchamiento de ductos en el centro del país

Estas operaciones habrían requerido una logística compleja y una red de protección para permitir el tránsito de pipas por distintas entidades.

Presuntas complicidades y red de corrupción

De acuerdo con la denuncia, para el traslado del combustible era necesaria la participación de diversas corporaciones policiacas, que presuntamente facilitaron el paso de las unidades cargadas con hidrocarburo robado.

La investigación también apunta al uso sistemático de empresas fachada y factureras, utilizadas para dar apariencia legal al combustible ilícito.

Empresas bajo la lupa de las autoridades por huachicol

Entre las compañías señaladas en el expediente se encuentra “Ferropolymers”, ubicada en un predio conocido como La Espuela, en la localidad Epigmenio González, Querétaro, que presuntamente funcionaba como uno de los centros de almacenamiento del combustible contrabandeado.

Posteriormente, flotillas de pipas trasladaban el producto a diferentes puntos del país para su venta.

También aparecen empresas como Tabasco Capital, PTYH y Mada Energy, entre otras, que habrían sido utilizadas para facturar el hidrocarburo, por lo que las autoridades siguen la pista de estas razones sociales.

Investigación en curso y más implicados en la red de contrabando de combustible

Aunque Jacobo Reyes León alias “El Yeicob” decidió entregarse a las autoridades, el expediente advierte que la red criminal no se limita a una sola persona, y que aún existen más implicados por identificar dentro de esta estructura de crimen organizado y corrupción.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles nuevas órdenes judiciales.