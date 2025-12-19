Dueño de Miss Universo obtiene suspensión para no ser detenido

Vivía rodeado de las mujeres más hermosas del mundo. Sin embargo, hoy vive a salto de mata. Raúl Rocha Cantú , dueño del certamen Miss Universo , consiguió una suspensión provisional para no ser detenido ni obligado a comparecer ante un juez.

Un juez federal ordenó su captura tras ser identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los presuntos líderes de una organización criminal dedicada al tráfico de combustible, armas y drogas.

La orden de aprehensión, girada desde el pasado 15 de septiembre, involucra a otras 12 personas y señala vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).

¿De qué está acusado Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo?

Un juez federal con sede en Querétaro libró una nueva orden de aprehensión en su contra. Este polémico personaje está acusado de delincuencia organizada, así como de tráfico de hidrocarburos y de armas de fuego.

Apenas el pasado 12 de diciembre, la Fiscalía General de la República ( FGR ) le retiró a Rocha Cantú el estatus de testigo protegido y solicitó una orden para capturarlo.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Rocha Cantú habría aprovechado su posición diplomática como cónsul honorario para facilitar operaciones ilícitas en la frontera sur. El esquema delictivo consistía en el trasiego de combustible mediante lanchas que cruzaban el Río Usumacinta desde Guatemala hacia México.

Una vez en territorio nacional, el hidrocarburo ilegal era transportado en pipas para su distribución en estados clave como Chiapas, Tabasco y Querétaro.

Dueño de Miss Universo podría comparecer, pero sin acudir

Un juez de Nuevo León le concedió una medida precautoria para evitar que sea detenido. Además, avaló que Rocha Cantú comparezca por algún medio tecnológico que no implique su presentación física ante un juzgado.

Raúl Rocha Cantú, advierte la FGR, recibió millonarias ganancias luego de asociarse con Sergio Hurtado Perea.

Ambos compraron acciones de la empresa “Ferropolymers”, donde se almacena y distribuye combustible ilegal.

Asimismo, está acusado de participar en la red de contrabando de combustible liderada por Jacobo Reyes León , quien en días pasados se entregó por su propio pie ante la FGR.