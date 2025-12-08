Los millonarios del huachicol fiscal: la red que tocó a políticos, empresarios y campañas

Tres nombres se repiten cada vez que se habla de contrabando de combustible a gran escala en México: Raúl Rocha Cantú, Roberto Blanco Cantú y Sergio Carmona. No solo compartían negocios millonarios: también tenían conexiones políticas de alto nivel y una red de operaciones que mezclaba combustible ilegal, tráfico de armas, drogas y hasta financiamiento político.

Rocha Cantú —propietario de Miss Universo y cercano a figuras de Morena— es el más reciente en quedar bajo reflectores. A la par que conseguía contratos con Pemex y se codeaba con funcionarios, lideraba con Jacobo Reyes León un grupo criminal que, según investigaciones, movía combustible ilegal que entraba por Tamaulipas y se distribuía en Querétaro.

Las llamadas entre Reyes León y el senador Ricardo Monreal alimentaron aún más el escándalo. Pero esta historia es mucho más grande.

El combustible “legalizado” y la empresa que lo hacía posible

La red usaba la empresa Tabasco Capital para “legalizar” el combustible que compraban en Estados Unidos. Esa compañía emitía las facturas que daban apariencia legal al huachicol fiscal. No era la primera vez que esta firma aparecía en casos turbios: también fue utilizada por “La Barredora”, grupo liderado por Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco y cercano a Adán Augusto López .

Según documentos, hubo operaciones tan grandes como la compra de 22 millones de litros de combustible que cruzaron ilegalmente a México a inicios del año.

El “rey de los buques” y la corrupción en aduanas y Marina

El segundo empresario clave es Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Rey de los Buques”. Su compañía, Mefra Fletes, aparece vinculada a una red de corrupción integrada por marinos y agentes aduanales, supuestamente liderada por los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Su flota transportó millones de litros de combustible ilegal. Entre ellos, los 8 millones de litros de diésel asegurados en Ensenada el 27 de marzo y los 10 millones decomisados un día después en Tampico.

Ese producto entró por el Recinto Fiscal 289, un muelle concesionado desde 2020 a Saúl Vera, empresario tabasqueño y amigo cercano de Adán Augusto.

El legado de Sergio Carmona, el “rey del huachicol”

El tercero en la lista, Sergio Carmona, fue asesinado en 2021 cuando intentaba negociar con la DEA. Se le considera el pionero del contrabando masivo desde Estados Unidos a Tamaulipas y presunto financiador de campañas de Morena.

Tras su muerte, su red siguió operando. Nadie en la cúpula de ese sistema ha enfrentado consecuencias reales:



Rocha Cantú, hoy, es testigo protegido.

Roberto Blanco, sigue prófugo.

Y personajes como Adán Augusto López continúan sin responder públicamente, bajo la sombra del poder político que los respalda.

La red se mantiene viva… y el negocio también.