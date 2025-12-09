Seis meses de silencio: el doble asesinato de funcionarios que sacudió a la CDMX

Han pasado seis meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos funcionarios de alto nivel del equipo cercano de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el caso sigue envuelto en dudas, silencio y muchas preguntas sin respuesta.

Ambos trabajaban directamente con la mandataria capitalina: Ximena como secretaria particular y José como coordinador de asesores. Su muerte, ocurrida a plena luz del día el 20 de mayo pasado, sigue sin ser esclarecida a pesar de que el crimen se cometió en una de las avenidas más transitadas y vigiladas de la capital: Calzada de Tlalpan , a unos metros de la estación Xola del Metro.

Un ataque directo y un asesino desaparecido tras homicidio de funcionarios de la CDMX

Las cámaras de seguridad y los testimonios coinciden: el ataque no fue al azar. El agresor esperó a que las dos víctimas estuvieran juntas antes de disparar. Todo ocurrió en segundos. Y aunque se trató de un crimen en pleno día, en una ciudad con miles de cámaras y una presencia policial constante, el asesino logró escapar y continúa prófugo.

Tres meses después del ataque, el 20 de agosto, las autoridades informaron sobre la detención de 13 personas vinculadas al caso. Sin embargo, ninguna de ellas sería el tirador, y tampoco hay claridad sobre quién ordenó el asesinato.

Hoy, medio año después, los responsables materiales e intelectuales siguen libres.

El doble asesinato en la CDMX deja más dudas que certezas

Este doble asesinato, uno de los más delicados dentro del entorno político reciente de la capital, sigue provocando inquietudes entre la ciudadanía. Si las autoridades no han podido resolver el crimen de dos funcionarios tan cercanos a la Jefatura de Gobierno , surgen preguntas inevitables:



¿Qué puede esperar un ciudadano común si ni este caso avanza?

¿Qué había detrás de su trabajo para que alguien ordenara su muerte?

¿Para qué sirven las cámaras de seguridad si no han dado con el agresor?

¿Algún día se sabrá quién y por qué los mandó matar?

Estas dudas no solo señalan la falta de resultados, sino también la fragilidad de la seguridad y la capacidad de reacción del aparato de justicia en la ciudad.

Seis meses después, el caso sigue en la sombra

La opacidad alrededor del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz alimenta la incertidumbre. Las familias, la ciudadanía y el entorno político aún esperan claridad. Por ahora, el caso sigue sin una línea sólida que explique el móvil, sin el tirador detenido y sin rastro del autor intelectual.

A seis meses, lo único claro es que las respuestas siguen sin llegar.