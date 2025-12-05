Aumentan los problemas legales para Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo México. Ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le bloqueó sus cuentas bancarias. Además, existe orden de aprehensión en su contra y 12 personas más.

La Fiscalía General de la República (FGR) los señala como parte de una banda criminal con actividades de tráfico de combustible, armas y drogas.

Raúl Rocha Cantú, socio del líder del grupo criminal

En el mandamiento judicial en su contra, del cual Fuerza Informativa Azteca (FIA) tiene copia, se menciona que es socio de Jacobo Reyes León, alias “Yaicob”, a quien identifican como líder del grupo criminal.

También la FGR sostiene que es parte de la organización delictiva desde el 15 de diciembre de 2024, información que obtuvo mediante escuchas telefónicas autorizadas por un juez federal.

Inversión de Raúl Rocha Cantú aumentó ganancias del grupo criminal

De la investigación también se desprende que la inyección de capital por parte de Raúl Rocha Cantú, alias “Raúl Rocha”, ha sido crucial para multiplicar las ganancias de esta red delictiva.

Además del tráfico de hidrocarburos, al grupo también se le atribuye el comercio ilícito de armas que entran por Guatemala y que llegan vía terrestre hasta la Ciudad de México, en la zona de Pino Suárez.

Armas que vendían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a La Unión Tepito, utilizando empresas de seguridad como fachada.

Rocha Cantú busca colaborar con las autoridades como testigo protegido, para salir lo mejor librado posible de los graves delitos de los que se le acusa.