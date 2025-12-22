De Miss Universo a prófugo: el derrumbe de Raúl Rocha Cantú

El empresario Raúl Rocha Cantú, conocido por ser el dueño de Miss Universo, atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Un tribunal colegiado le dio un duro golpe legal al revocar la suspensión que impedía su captura, lo que abre la puerta para que sea detenido en cualquier momento por autoridades federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como parte de un grupo criminal dedicado al contrabando de combustible y armas de fuego, con operaciones que iban desde Estados Unidos y Guatemala hasta México, además de presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico.

Raúl Rocha Cantú perdió el beneficio de testigo protegido

Para evitar la cárcel, Rocha Cantú decidió colaborar con la Fiscalía y obtuvo la calidad de testigo protegido. Sin embargo, cuando la FGR le pidió que compareciera ante el Ministerio Público, el empresario puso condiciones: solicitó hacerlo de manera virtual, argumentando que tenía miedo y que su seguridad estaba en riesgo.

Catean centro de operaciones de Raúl Rocha Cantú, dueño de #MissUniverso



En el lugar aseguraron 180 mil litros de combustible y 3 tractocamiones. El operador, Daniel Roldán "El Inge", es pieza clave de la organización y ahora fugitivo, mientras Rocha Cantú también tiene orden de aprehensión.

La Fiscalía no aceptó. Al no presentarse físicamente a los citatorios, le retiró el beneficio de testigo colaborador y solicitó una orden de aprehensión en su contra. Rocha Cantú intentó frenar la acción legal con un amparo y consiguió una suspensión provisional, pero esta fue revocada esta semana por un tribunal, que respaldó la postura de la FGR.

El dueño de Miss Universo puede ser detenido en cualquier momento

Con esta resolución, el empresario quedó completamente expuesto. Desde el 15 de diciembre existe una orden de captura vigente en su contra. La propia Fiscalía reconoce que no cuenta con un domicilio en México donde pueda ubicarlo, por lo que hoy Rocha Cantú es considerado prófugo de la justicia.

Debido a la gravedad de los delitos que se le imputan, incluso se analiza la posibilidad de solicitar una ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional.

El centro del huachicol fiscal

Las investigaciones federales ubican al dueño de Miss Universo como propietario real de “La Espuela”, un enorme centro de operaciones ubicado junto a las vías del tren, en la carretera a La Palma, ejido Santiago Atepetlac, en la localidad Epigmenio González. Este sitio ya fue cateado por la FGR.

Ahí, agentes federales aseguraron 180 mil litros de hidrocarburo y tres tractocamiones. Según el expediente, el lugar recibía y distribuía millones de litros de combustible ilegal, proveniente del extranjero o robado directamente de ductos de Pemex .

La magnitud del negocio era enorme. Tan solo en enero pasado, 22 millones de litros de diésel llegaron en buque al puerto de Altamira, Tamaulipas, y fueron canalizados a “La Espuela”. Desde ahí salían ferrotanques y cientos de pipas que abastecían a gasolineras en todo el país.

Para “legalizar” el combustible, se utilizaban empresas fachada, como Ferropolymers, con apoyo de factureras como Tabasco Capital.

Los operadores del grupo de huachicol fiscal

Uno de los principales operadores del sitio era Daniel Roldán Morales, alias “El Inge”, quien coordinaba la logística y viajaba incluso a Guatemala para el contrabando. Era la mano derecha de Jacobo Reyes León, líder del grupo criminal que se entregó el pasado 15 de diciembre.

Hoy, tanto “El Inge” como otros socios, incluido el propio Rocha Cantú, cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. Mientras tanto, millones ganados con el huachicol fiscal siguen siendo parte de una red criminal que, hasta ahora, no ha sido desmantelada por completo.

