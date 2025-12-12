“Que nos bendiga”: Nada detuvo a los peregrinos para festejar a la Virgen de Guadalupe

El frío, el cansancio, la lluvia y hasta el hambre, nada de eso impidió que millones de peregrinos llegaran a la Basílica; todos ellos lo hacen movidos por un solo objetivo, festejar y agradecer a la Virgen de Guadalupe por todas las bendiciones y los favores concedidos.

El festejo a la “reina de México” es muy esperado año con año, desde varios estados del país llegaron al sitio donde la Guadalupana se le apareció a San Juan Diego, en 1531.

Todos querían estar en la Basílica para cantarle las mañanitas , pero aquellos que no lograron entrar al atrio, sabían que desde afuera, ella escucharía sus oraciones, sus cantos y sentiría su fe.

“Gracias a Dios y a la Virgencita mi esposo se curó y vengo a pedirle por toda mi familia, que nos bendiga y nos proteja”, dijo Estela, una de las feligreses que llegó a la Basílica.

Así como Estela, millones de peregrinos se organizan durante meses para realizar este viaje de fe, algunos caminan por días, llenos de esperanza para regresar el siguiente año.

Comerciantes viven con fe la celebración a la Morenita del Tepeyac

Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe no solo mueven a millones de peregrinos, también a los comerciantes que ofrecen artículos religiosos para que las personas lleven el fervor a su casa.

“Aquí estamos trabajando, con la bendición de la Virgen aquí seguimos, gracias a Dios este año nos fue bien”, comentó Ana Moreno, una de las comerciantes.

La Basílica no duerme



El Día de la Virgen de Guadalupe no solo mueve a millones de peregrinos, sino también a miles de comerciantes que no han dormido para atender la demanda de fe.



Vendedores como Valentina reportan que lo que más se vende son los cuadros, las camisas… pic.twitter.com/Oh4uybdVyd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2025

En el marco del Día de la Virgen también aparece la solidaridad de los mexicanos, que ofrecen comida y agua a los peregrinos que realizan largos viajes para llegar a la zona norte de la CDMX.

Las autoridades de la capital reportaron que más de 10 millones de personas han llegado a la Basílica, además se atendieron a 400 peregrinos por diferentes molestias médicas.