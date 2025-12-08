Bianco Lezama viajaba con su familia y amigos por una carretera de Michoacán cuando se encontró con un retén falso que transformó su vida para siempre. Según su relato, eran personas armadas, encapuchadas y vestidas con camuflaje, quienes intentaron detenerlos en medio del camino.

Por miedo a que lastimaran a sus hijos o les hicieran algo más, Bianco decidió no detenerse. Sin embargo, los agresores comenzaron a dispararles y Bianco resultó gravemente lesionado: una bala se alojó en su cabeza y explotó dentro.

El dramático impacto del ataque armado

Bianco cuenta que la bala explotó completamente en el interior de su cráneo y aunque el diagnóstico indica que las esquirlas quedaron encapsuladas, las consecuencias son severas.

“Explotó la bala completamente adentro. No sabemos qué vaya a pasar hasta ahorita el diagnóstico es que el cuerpo encapsula las esquirlas y de ahí no se mueven”, afirmó a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Perdió la motricidad y la fuerza en brazos y piernas y ahora camina con apoyo de un bastón. Además, no puede trabajar y requiere una operación de columna que cuesta medio millón de pesos.

Actualmente vive en Querétaro y asegura que no ha recibido ningún tipo de apoyo médico ni gubernamental. Al pedir atención médica, le indicaron que debía regresar a Michoacán, pero Bianco no puede regresar por temor-

“Me atendieron y me dijeron ‘En efecto, nosotros no podemos hacer nada. Tienes que ir a Michoacán’ y yo les dije ‘Yo tengo un temor fundado de que si yo voy allá, me van a matar’”, mencionó Bianco.

La alarmante inseguridad en carreteras de Michoacán

En 2024, el INEGI registró 2 mil 732 robos y asaltos en carreteras mexicanas, con la mayoría ocurridas en Guerrero y Michoacán. Muchos tramos han sido calificados como peligrosos por la misma gente que ha sufrido ataques y robos.

