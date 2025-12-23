¡Buscado por Estados Unidos! Confirman muerte de “El Panu”, brazo derecho de “Los Chapitos”

Lo que parecía una balacera aislada en la Zona Rosa de la Ciudad de México ha resultado ser un golpe estratégico al crimen organizado. Aunque las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial definitivo, familiares de la víctima confirmaron que el hombre ejecutado la noche del domingo es Óscar Noé Medina González, mejor conocido como “El Panu”, brazo derecho de “Los Chapitos”.

Medina González no era un integrante cualquiera; era considerado el operador de más alto rango dentro de la facción de “Los Chapitos”. Su muerte marca el fin de la carrera de uno de los hombres más cercanos a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán .

#Las7del7 de @AztecaNoticias| Oscar Noé Medina González, "El Panu" de “Los Chapitos” fue asesinado en Zona Rosa



-Niegan suspensión a Raúl Rocha



-Sin perfiles para ocupar oficina que sustituye Infocdmx



-Descartan que influenza AH3N2 se convierta en pandemia



-Bad Bunny y… pic.twitter.com/NYHoFLdpYD — Irving (@IrvingPineda) December 23, 2025

“El Panu”, brazo derecho de Iván Archivaldo

Dentro de la estructura criminal, “El Panu” fungía como la mano derecha y el hombre de mayor confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar . Su labor no se limitaba a la protección personal de los líderes; era el encargado de expandir el control de la facción mediante el uso de la violencia en estados clave como Coahuila, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua.

Según informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Medina González también supervisaba la seguridad de los narcolaboratorios y dirigía los ataques armados contra grupos rivales para mantener el dominio del territorio.

Estados Unidos pedía recompensa por “El Panu”

Debido a su alto perfil, el gobierno de Estados Unidos lo tenía en la mira como uno de sus principales objetivos. En 2023, la Corte Federal de Manhattan lo acusó de tráfico de fentanilo , lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Por su captura, se ofrecía una recompensa de 4 millones de dólares, cifra que superaba a la de casi cualquier otro operador del cártel.

Esta recompensa ya no podrá ser cobrada, pues la vida de “El Panu” terminó de forma violenta en un restaurante de comida china, donde sicarios lo sorprendieron mientras cenaba. Con su muerte, el sistema de justicia estadounidense pierde la oportunidad de llevar a juicio a una pieza clave del tráfico de drogas moderno.

Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria por “El Panu”.|Departamento de Justicia de Estados Unidos

“El Panu” tenía su propio imperio

A pesar de su lealtad absoluta a los Guzmán Salazar, “El Panu” también operaba como un traficante independiente. Los informes de inteligencia señalan que lideraba sus propias rutas de cocaína, heroína y metanfetaminas hacia ciudades como San Diego y Los Ángeles, California.

Esta dualidad lo convertía en un personaje con un poder económico inmenso, capaz de financiar sus propios ejércitos de sicarios y logística de transporte. Su capacidad para mover mercancía hacia el norte era fundamental para el flujo de dinero que sostiene a “Los Chapitos”.