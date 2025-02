El qué y por qué desde Washington | Felicidades... Donald Trump trabaja ya en reelegirse en el 2028

La ley prohíbe que los presidentes en Estados Unidos se reelijan a la presidencia más de una vez y no es cualquier ley, es la Constitución que en su enmienda 22 dice clara e inequívocamente:

Ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces.

Pero Donald Trump viene jugando con la idea de un tercer periodo desde hace meses, y hoy de repente lo que era juego, empieza a ser un nuevo proyecto de MAGA (Make America Great Again). Y todos nos debemos preguntar... ¿Podría Trump estarse pitorreando de la Constitución?

¿Es toda está intención una burla a las leyes estadounidenses?

Bueno, tratándose de Trump no sería la primera vez... tampoco cuente con que sea la última. Esté presidente además le quiere copiar a la 4T- mexicana. Quiere regalarle dinero a la gente. ¿Si a Morena, darles dinero a los votantes le dio resultado, porque a Trump no podría dárselo igualmente?

No solo eso, no estamos hablando de unos cuantos pesos, estamos hablando de 5 mil dólares por cada persona que haga una declaración de impuestos para el año 2024. Cinco mil dólares son más de cien mil pesos.

Cuando usted revisa todo el plan parece tan maquiavélico que es demasiado, incluso para Trump, pero siga usted leyendo que se va a sorprender.

Primero, y antes que otra cosa, permítame regresar a la enmienda 22

¿Qué dice la Enmienda 22?

Su texto es suficientemente claro para cualquier persona razonable, excepto, que los abogados que doblan, extienden y malinterpretan las leyes diariamente, no son personas razonables. Son, buenas personas, que se ganan la vida torciendo y retorciendo el significado de las leyes, y manipulando los procedimientos judiciales en las cortes de todo Estados Unidos.

Si bien el principio básico es claro, los expertos legales están explorando, mientras usted está leyendo estás líneas: “Las posibles ambigüedades” que la enmienda 22 podría tener. Por ejemplo, algunos abogados trabajando ya para quienes quieren ver a Trump sentado en la silla presidencial por ocho años, están buscando esclarecer el significado preciso de la palabra y el concepto “elegido”. ¿Por qué? Por qué ciertos escenarios podrían permitir, que en efecto, Trump aspire y consiga quedarse en la presidencia más allá del mandato de cuatro años que tiene hoy.

El espíritu de la enmienda 22, no es muy antiguo, fue ratificado apenas el 27 de febrero de 1951, hace exactamente 74 años.

Todo esto fue en respuesta a la increíble elección del presidente Franklin Delano Roosevelt para 4 términos presidenciales consecutivos. No solo eso, había un enorme miedo en Estados Unidos de que si algo no evitaba la reelección presidencial, nos podríamos encontrar ya no con un Jefe Ejecutivo extraordinario como Roosevelt, sino con un ambicioso fuera de serie, que quisiera estacionarse en la presidencia, y que además, abusara del poder ejecutivo para convertirse, bueno ¡en un tirano!

Debate e interpretación de la Enmienda 22

Los abogados que intentan manipular la enmienda 22, dicen que hay una interpretación equivocada del concepto de “mandato consecutivo”. Sin embargo, los analistas legales dicen que la enmienda es sólida y que las palabras “Ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”, no dejan lugar a una reinterpretación.

Trump está cumpliendo su segundo término. Parecería claro que una vez que lo complete no podría aspirar a otro periodo presidencial. Pero quienes promueven su tercera reelección dicen que podría hacerlo porque sus dos períodos presidenciales no han sido consecutivos. Quienes rechazan esté argumento dicen que la Constitución no menciona periodos consecutivos, simplemente habla de terceros periodos.

Los tribunales federales, en particular la Corte Suprema, tienen el poder de interpretar la Constitución. En teoría, es posible que bajo la presión actual de Trump y asociados, un tribunal futuro pueda ofrecer una nueva interpretación de la Enmienda 22. Sin embargo, lo que resultase sería una medida muy importante y probablemente controvertida.

Es importante entender que cambiar la interpretación de una enmienda requeriría un argumento legal muy sólido.

¿Trump podría asegurar una tercera reelección?

¿Se da usted cuenta de porque una tercera reelección de Trump estaría conectada al regalo de 5 mil dólares? Es la forma más clara de hacer compartir a los votantes la “magnífica administración y ahorro” que Trump ha ejecutado en el gobierno como presidente.

¿De dónde saldrían los 5 mil dólares para comprar la buena voluntad y el voto de la gente? ¡Qué buena pregunta! En teoría, el dinero saldría de los grandes recortes presupuestarios que están ocurriendo en los Estados Unidos. Lo que usted ni lee, ni escucha en México

Ustedes en México, con lo de los aviones espía, los drones de la CIA, el portaaviones Nimitz en la vecindad de Tijuana, las designaciones a los carteles de terroristas y hasta las exigencias del Mayo Zambada, no han tenido tiempo de fijarse el enorme reconfiguramiento del gobierno federal en Washington.

Donald Trump trajo a Elon Musk y lo encargó de un nuevo “Departamento de Eficiencia Gubernamental” que fue creado al vapor y sin participación del congreso, para reducir al aparato gubernamental a la mitad, y con eso ahorrarle al erario estadounidense, millones de millones de dólares cada año. Esto que sigue es lo que está reduciendo la atención de la Casa Blanca a la relación bilateral con México

Trump está eliminando:



Al Departamento (Secretaria) de Educación;

A la Agencia de Protección al Consumidor;

A la Agencia Internacional para el Desarrollo;

Recortes en el FBI, Pentágono, DOJ, CIA y otras dependencias

Está despidiendo a millón y medio de burócratas, reduciendo el personal del FBI, del Pentágono, del Departamento de Justicia, de la CIA y de cientos de contratos del gobierno con el sector privado.

Esto supone ahorros de 20% en el presupuesto nacional. Son sumas de dinero significativas, que claro, causan un impacto enorme en las funciones del gobierno federal. Los informes iniciales afirman que las resoluciones de ahorro presupuestario de Trump serán de billones de dólares.

Estados Unidos está recortando drásticamente programas importantes como:



Medicaid-que es el seguro médico para los pobres. Millones de estadounidenses dependen de esta ayuda para tener acceso a los servicios médicos.

SNAP es un programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que permite que en las escuelas los niños pobres que llegan de su casa sin nada en el estómago, tengan acceso a desayunos escolares nutritivos.

Programas de energía limpia

Educación

Cambios en el acceso a los servicios sociales

Impactos en los programas climáticos y ambientales

Cambios en el acceso a los programas de educación intermedia.

El fallo en la estrategia presupuestaria de Donald Trump

El problema de estas resoluciones presupuestarias es que son muy políticas. Además, Trump no se dio cuenta, que le está saliendo el tiro por la culata, porque quienes mayormente acceden a los programas de ayuda del gobierno, no son los inmigrantes, son los blancos pobres sin educación nacidos en Estados Unidos, que forman la base política de esté presidente. Si, Trump le está pegando a su propia gente.

Es importante entender que el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE) es una entidad relativamente nueva y muy controvertida, por lo tanto, la información sobre sus ahorros precisos puede estar sujeta a debate y escrutinio.

Elon Musk y su DOGE han hecho afirmaciones de ahorros sustanciales, con cifras que alcanzan las decenas de miles de millones de dólares; sin embargo, los análisis independientes han indicado que estas cifras pueden estar infladas o contener imprecisiones. Hay informes de discrepancias entre lo que DOGE afirma y lo que se puede verificar. Hay informes de que DOGE ha superado 55 mil millones en ahorros, pero el análisis de los registros muestra ahorros verificados, significativamente menores.

Elon Musk y DOGE tienen varias áreas de enfoque dirigidas a modernizar la tecnología federal, reducir el gasto innecesario y agilizar las operaciones gubernamentales. Eso es lo que produciría ahorros presupuestales “nunca antes vistos”. Pero Musk, no tiene experiencia política. Su peor error es hacer todo esto en secreto. No hay transparencia de los informes de DOGE, y eso hace imposible tener una imagen completa y precisa de sus “ahorros”.

¿Está Donald Trump trabajando para reelegirse en 2028?

Es vital reconocer que el tema del gasto y la eficiencia del gobierno a menudo está muy politizado. Por lo tanto, los informes y las afirmaciones de diferentes fuentes varían drásticamente.

Preguntas para usted: ¿Usted cree que si Donald Trump consigue regalarle a la gente dinero y si manipula a las leyes y a las cortes de justicia como lo ha hecho desde su primer día de este segundo periodo, consiga que la gente vote por él otra vez? ¿Usted cree que si Donald Trump convence a la gente que sus ahorros manejando al gobierno son lo que el país nunca había conseguido hacer, él obtendrá otra vez la mayoría en las dos cámaras del congreso? ¿Si le ha resultado a Morena, porque no le va a resultar a MAGA?

Felicidades, Donald Trump ya trabaja para reelegirse en el 2028, ¿podrá usted aguantarlo no cuatro, sino ocho años más? Como dije antes... ¡Qué buena pregunta!