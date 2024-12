El qué y porque desde Washington | Cómo serán las deportaciones de Trump

Lo primero que una persona razonable se debe preguntar es, ¿Qué tan viable es la idea de Donald Trump de deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos?

Sólo visualice usted a 11 millones de seres humanos en un mismo espacio físico. Imagínese al Estadio Azteca a reventar con las más de 83 mil almas que le caben.

Ahora calcule; 11 millones de seres humanos ocuparían 132 estadios Azteca a capacidad.

Viéndolo a mediano plazo, ese es el número de personas que EE UU pretende ubicar deportadas en las ciudades fronterizas mexicanas.

Ya no hablemos de 132 Estadios Azteca. Hablemos de uno solo.

¿Cuánto tiempo se tardará México en recibir, alimentar, distribuir y emplazar a un Estadio Azteca a 83 mil personas?

¿Se da cuenta de la bronca que se viene?

Incertidumbre en la frontera: migrantes temen por el regreso de Trump y sus políticas

Sigamos con la imaginación al vuelo: ICE, Immigration Customs Enforcement, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos tiene hoy un poco más de 20 mil agentes y personal de apoyo en más de 400 oficinas en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Los oficiales trabajando directamente en las Operaciones de Deportación y Remoción (ERO, Enforcement and Removal Operations) casi se han triplicado desde 2003. Pero aún así, son solamente 7,711 agentes de ERO.

Lo anterior significa que para deportar el equivalente del total de gente que cabe en el Estadio Azteca todos los agentes trabajando al mismo tiempo tendrían que deportar a 11 indocumentados cada uno. Pero las deportaciones no funcionan así. No todos los agentes trabajarían al mismo tiempo, ni tampoco en un mismo sitio.

Exacto, hasta hoy parece más un juego imaginario.

¿Cuáles son las propuestas de Donald Trump y Kamala Harris? Lucy Bravo las disecciona

Para que esto tenga impacto, Trump no necesita vaciar la capacidad del Estadio Azteca, lo que necesita es hacer el escándalo frente a las cámaras de Televisión, para mostrar que está cumpliendo su promesa, esperado que esto desanime a más gente se seguir intentando entrar a EEUU.

Eso quiere decir que las deportaciones tendrán que hacerse con lujo de crueldad, y todos debemos estar preparados para ser testigos diarios de esas acciones, que como le advierto todos veremos en televisión, en las redes, y en todas las plataformas de comunicación existentes.

Las propuestas de deportación masiva de Trump no son nuevas, aunque por primera vez son creíbles:

Seamos realistas, examinemos juntos los hoyos del plan, porque la verdad tiene muchos. Estas deportaciones masivas plantean cuestiones complejas sobre logística, legalidad, economía y sobre todo impacto social, en México y en Estados Unidos.

Examine usted conmigo el costo. Esta operación de deportaciones masivas costaría por lo menos 315 mil millones de dólares. ¿No sería mucho más costeable y redituable usar solo una porción de ese dinero en un programa masivo de empleos?

En Estados Unidos hay más empleos que trabajadores. Y muchos de los deportables ya están trabajando, eso significa que esos empleos se quedaran vacantes también. ¡Piénselo! francamente suena absurdo y de contrasentido.

11 millones de ilegales

Los 11 millones de indocumentados no sólo existen en la imaginación de Donald Trump, todas las organizaciones pro y anti-inmigrante tienen estimaciones que convergen en torno a los 11 millones. Aunque en realidad nadie ni en Estados Unidos ni en México, sabe exactamente cuántos indocumentados hay en este país.

El presidente Barack Obama, con Tom Homan como hombre fuerte en inmigración, supuestamente deportó a más de tres millones de indocumentados entre 2009 y 2017. La realidad es que los números oficiales del gobierno ponen ese total de deportaciones en solamente un millón cuatrocientos y tantos mil.

Cierre de la Frontera con México

Por eso Trump y sus voceros insisten en cerrar la frontera con México. Porque si eso no se hace, por un lado estarán sacando gente y por el otro seguirán entrando más. ¡No, no se ría!

Pero entérese de que nadie tampoco, ni Trump ni Homan ni nadie, tiene en realidad una idea, de cómo cerrar la frontera a la inmigración indocumentada, sin afectar el tráfico legal natural que cruza todos los días, y sin afectar el otro tráfico intenso diario entre los dos países, el de mercancías y servicios.

Las deportaciones masivas del pasado

La historia estadounidense muestra que las deportaciones masivas del pasado se debieron a las dificultades económicas en EE UU. Pero también muestran que se debieron a sus prejuicios raciales.

En la década de 1880, la Ley de Exclusión de los Chinos, explica sola lo que ocurrió.

Durante la Gran Depresión, más de dos millones de personas, incluidos muchos ciudadanos estadounidenses, fueron deportados a México.

Por último la que tiene inspirado a Trump, es la del presidente Dwight D. Eisenhower que ocurrió en los 50’s. Fue la, Operation Wet Back- la muy insultante “Operación Espalda Mojada” que resultó en la deportación de casi un millón de trabajadores mexicanos.

La falta de trabajadores resultante fue lo que obligo a crear el fracasado “Programa bracero”.

Hoy hay algo más. Ni Trump ni sus seguidores quieren considerar las implicaciones éticas y legales, para estas deportaciones que empezarían dentro de solo 21 días.

Los otros “Desafíos logísticos”

Con ese subtítulo me refiero, a ¿en dónde localizar, identificar y aprehender a 11 millones de indocumentados?

Dice Trump que va a usar a la Guardia Nacional de los estados y a las policías.

¿Qué harán? ¿Cerrarán las calles de Estados Unidos para detener a los que luzcan indocumentados?

¿Cómo luce un indocumentado? ¿O van a detener a los que luzcan mexicanos?

¿Cómo luce un mexicano?

Deportar a 11 millones de personas es lo mismo que expulsar a toda la población de Michigan

Ya establecimos que las agencias de control de inmigración estadounidenses no tienen personal para una operación gigantesca de este tipo. Y también que no podrían hacerlo ni siquiera de una manera no eficiente.

Para localizar, arrestar y deportar a 11 millones de personas se necesitarían entre 220 mil y 409 mil nuevos burócratas en ICE, en DHS y en EROS.

Esa gente simplemente no existe, y contratarla tardaría más tiempo que los 1,461 días que Trump será presidente en su segundo periodo.

Lo que Trump no ha considerado

Detención: no existe la infraestructura de detención para albergar a millones de personas. Tom Homan, el Zar Fronterizo, dice que construirá campos de detención cerca de la frontera con México con tiendas de lona en donde pondrá 200 mil camas.

Las preguntas que surgen:



¿Cómo se controlan campos abiertos con decenas de miles de detenidos?

¿Y, los guardias, estarán armados?

¿Y, qué pasaría si la gente se rebela? Porque será gente desesperada.

¿Se disparará contra ellos?... ¿Y, que pasará si alguien es baleado y muere?

La Constitución de Estados Unidos establece...

A Trump le estorba el párrafo en la Constitución que reza “Nadie puede ser privado de su libertad su vida o sus propiedades sin un debido proceso legal”.

También le estorban las muchas decisiones de la Corte Suprema que establecen que todas las personas físicamente presentes en Estados Unidos están amparadas por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, están o no legalmente en suelo estadounidense.

Eso nos lleva a la legalidad y la ilegalidad de las deportaciones

Procesamiento legal: cada individuo requeriría el debido proceso, incluida la representación legal. Pero, el sistema judicial de inmigración actual está imposibilitado para hacerlo con una sobrecarga de más de tres millones casos.

Repatriación: ¿Quién va a coordinar el regreso de millones de personas a sus países de origen? Eso requiere de cooperación internacional y acuerdos diplomáticos.

Muchos países no aceptan, ni grandes ni pequeñas cantidades de deportados.

¿Quién se va a quedar con ellos de por vida? - ¿México?

Alcance: según Tom Homan las deportaciones incluirán no solo a los 11 millones de inmigrantes indocumentados, sino también a las poblaciones con TPS que es una suspensión temporal de deportación. En total son 863,880 personas de 17 países distintos quienes tienen ese Estatus de Protección Temporal.

las deportaciones incluirán no solo a los 11 millones de inmigrantes indocumentados, sino también a las poblaciones con TPS que es una suspensión temporal de deportación. En total son 863,880 personas de 17 países distintos quienes tienen ese Estatus de Protección Temporal. Se irían también los beneficiarios de la Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) y varios beneficiarios de permisos humanitarios. En marzo de 2024, había más 528.000 beneficiarios de DACA y aproximadamente un millón de personas en libertad condicional en los EE. UU.

De repente ya no son 11 millones sino 13 millones. Ahora ya son el equivalente de 150 Estadios Azteca.

Una solución más sencilla y más fácil

Sería más fácil castigar a los cientos de miles de empleadores estadounidenses que contratan indocumentados y les pagan por debajo de lo que la ley requiere, y los hacen trabajar más horas de los que la ley establece.

Qué tal castigar a los estadounidenses que contratan jardineros indocumentados, sirvientas indocumentadas, mozos de cocina indocumentados, costureras y costureros indocumentados, trabajadores agrícolas indocumentados, trabajadores de la construcción indocumentados, mozos de hospitales indocumentados, trabajadores de limpieza de los hoteles indocumentados.

Lo que intentará Donald Trump nunca ha sido hecho antes, no porque nadie lo haya pesado, sino porque lo pensaron antes de intentarlo.

Usted ahora ya tiene los elemento para juzgar, cómo serán las deportaciones de Trump.