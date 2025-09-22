¿Cambios por final de septiembre? Hoy No Circula este lunes 22 en CDMX y Edomex

Como cada semana, el programa Hoy No Circula (HNC) se mantiene vigente este lunes 22 de septiembre en la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México. Conocer el calendario es fundamental para evitar multas y planear tus traslados con anticipación.

Aunque hasta ahora todo sigue con normalidad, las autoridades ambientales pueden activar contingencias ambientales, situación que generaría un Doble Hoy No Circula, aplicable de manera diferente según el tipo de vehículo.

Restricciones para este lunes 22 de septiembre por el Hoy No Circula

Para este inicio de semana, los vehículos que no podrán circular son aquellos con:



Engomado amarillo

Terminación de placa 5 y 6

Hologramas 1 y 2

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas. Es importante recordar que los autos con holograma “00” o “0” están exentos, a menos que se active el Doble Hoy No Circula, donde las reglas cambian temporalmente.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Hoy No Circula: Multas por incumplimiento

El Hoy No Circula tiene como objetivo reducir la emisión de contaminantes provenientes de vehículos, protegiendo la salud de los habitantes. La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX recuerda que no cumplir con esta medida puede acarrear sanciones económicas importantes.



Las multas oscilan entre 2,262 y 3,394 pesos, equivalentes a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según la gravedad de la infracción.

Respetar estas restricciones es clave, sobre todo durante la Fase 1 de Contingencia Ambiental, cuando se busca reducir la contaminación en las horas de mayor concentración de tráfico y emisiones.

Municipios del Edomex que también aplican Hoy No Circula

A partir del 1 de julio de 2025, el programa Hoy No Circula se ha expandido significativamente en el Estado de México. Lo que antes se limitaba a 18 municipios, ahora incluye también a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y a 39 localidades adicionales en la región oriente del Edomex.

Algunos son:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Si tu vehículo circula en alguno de estos municipios, es indispensable apegarse al calendario para evitar sanciones y contribuir a un aire más limpio en la región.