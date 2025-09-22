Despojan casas y acaban tras las rejas: Aseguran 34 inmuebles en Edomex tras Operación Restitución

Con el fin de combatir el delito de despojo en el Estado de México (Edomex), la Fiscalía General del Estado aseguró 34 inmuebles en 12 municipios mexiquenses como parte de la Operación Restitución.

En dicho operativo participaron fuerzas de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y policías, lo que permitió que al menos cuatro personas fueran detenidas.

Municipios afectados por la Operación Restitución

Los operativos se llevaron a cabo en Toluca, Ecatepec, Tultepec, Melchor Ocampo, Ixtapaluca, Metepec, Chimalhuacán, Chalco, San Mateo Atenco, Chicoloapan, Nezahualcóyotl y Tezoyuca.

En cada municipio se realizaron cateos e inspecciones para asegurar propiedades vinculadas con delitos de despojo y contra la propiedad.

Durante estas acciones, las autoridades detuvieron a cuatro hombres en flagrancia, y a pesar de que no se revelaron sus identidades, todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

#Resultados.

Como parte de las acciones de la #OperaciónRestitución”, la #FiscalíaEdoméx, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, @SS_Edomex y policías municipales, aseguraron 34 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 12 municipios del #Edoméx.… pic.twitter.com/4B2cR57nLh — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 22, 2025

¿Qué es la Operación Restitución? Despojo de inmuebles en Edomex

La Operación Restitución forma parte de una estrategia proteger a los propietarios y garantizar que los inmuebles dejen de estar bajo el poder de los grupos criminales que operan en la zona.

Desde abril, cuando se puso en marcha el plan, se han devuelto 470 propiedades: 431 casas habitación, 37 predios y dos locales comerciales, según lo que dieron a conocer autoridades.

Pero este operativo no solo busca recuperar propiedades, sino también en desarticular organizaciones criminales dedicadas al despojo, extorsión y violencia. Entre ellos destacan:



Los 300

Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS)

Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)

La Chokiza

Cae líder de “La Chokiza”, grupo dedicado al despojo de inmuebles

La semana pasada se dio a conocer la captura de 12 personas, entre ellos Alejandro “N”, alias El Choko, identificado como líder de La Chokiza, grupo dedicado a despojar inmuebles en Ecatepec y municipios aledaños.

Pero como si este delito no fuera suficiente, también se le acusó de liderar una facción dedicada a la extorsión, secuestro y venta de drogas.

Pese a su controvertido romance con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, el hombre fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y secuestro exprés.