El secreto mejor guardado de los corredores apra reponer energía en el Medio Maratón CDMX 2026 y otras competencias de más de 21k

Los geles energéticos se han convertido en uno los aliados más utilizados por corredores de fondo que buscan mantener su rendimiento durante competencias de larga distancia. En pruebas como el Medio Maratón de la CDMX 2026 y otras carreras de 21 kilómetros o más, ayudan a mantenerse con un buen ritmo y con buenas sensaciones durante la competencia.

¿Qué son los geles para correr y cómo funcionan?

Los geles se han convertido en uno de los suplementos que utilizan los corredores de distancia larga. En los últimos años, su popularidad ha crecido entre atletas profesionales y aficionados, ya que ofrecen reponer energía durante el ejercicio sin necesidad de parar. Sin embargo, este tipo de suplementos no son indispensables en todos los entrenamientos.

Suelen tener carbohidratos, azúcares, electrolitos y algunos cafeína, estos ingredientes ayudan a proporcionar un aporte inmediato de energía para darle frente a los kilometros finales de una carrera o mantener el rendimiento durante los entrenamientos largos.

Los corredores con más experiencia recomiendan no probar estos geles por primera vez en las competencias. Lo más recomendable es hacerlo durante entrenamientos, y experimentar con diferentes marcas y sabores para comprobar que el producto le cae bien al organismo sin que provoque problemas digestivos.

¿En qué momento del Medio Maratón CDMX puedo tomar el gel para correr?

Lo que recomiendan es consumir el primer gel aproximadamente 45 minutos después de iniciar una carrera o el entrenamiento largo.

Un segundo gel puede consumirse después de 30 o 45 minutos más tarde. El objetivo es evitar llegar al punto en el que las reserevas de energía del cuerpo se agotan y el rendimiento baja de manera considerable.

Especialistas aconsejan consumir el gel antes de sentir la fatiga extrema, planificando previamente los tiempo de alimentación e hidratación durante la competencia.

Otros tips para sobrevivir al Medio Maratón de la Ciudad de México 2026

Se sabe que la ruta de este año es retadora y para sobrevivir a ella se recomienda tener una buena estrategia de carrera, es decir, cómo vas a salir, cómo vas a mantener tu ritmo durante las subidas y cómo aprovechar las bajadas.

También es recomendable platicar con tu entrenador para buscar la mejor estrategia de ataque para que disfrutes de la carrera sin verte presionado por el tiempo.