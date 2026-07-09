¡No comas un banquete! Lo que sí y lo que no debes hacer 48 horas antes del Medio Maratón CDMX 2026 para lograr completar la ruta completa

A pocos días de que el Medio Maratón CDMX 2026 se celebre, comienzan las dudas y los nervios en los corredores que realizarán esta ruta por primera vez, y principalmente esta distancia, una de ellas es la famosa carga de carbohidratos que te permitirá tener mayor gasolina en el cuerpo para encarar los 21km.

Al tratarse de una distancia larga, es sumamente importante tener una correcta preparación, y aunado a esto, también complementar con la comida, especialmente en los días previos, ya que será vital el próximo domingo 12 de julio.

¿Qué no se debe hacer antes del Medio Maratón CDMX 2026?

Los últimos días antes de un medio maratón son clave. Aunque los nervios pueden hacerte cambiar de planes, lo mejor es evitar decisiones de última hora. Aquí cinco cosas que debes evitar estos días.



No intentes compensar entrenando de más : A pocos días de la carrera, el exceso de esfuerzo solo aumenta el riesgo de fatiga o lesiones.

: A pocos días de la carrera, el exceso de esfuerzo solo aumenta el riesgo de fatiga o lesiones. No dejes de entrenar por completo : Mantén sesiones ligeras para que tu cuerpo llegue activo al día de la competencia.

: Mantén sesiones ligeras para que tu cuerpo llegue activo al día de la competencia. No cambies tu rutina : Evita probar ejercicios o actividades nuevas que puedan provocar molestias.

: Evita probar ejercicios o actividades nuevas que puedan provocar molestias. No descuides el descanso ni la alimentación : Dormir bien y comer de forma equilibrada marcará la diferencia en tu rendimiento.

: Dormir bien y comer de forma equilibrada marcará la diferencia en tu rendimiento. No estrenes tenis, ropa o accesorios: Todo el equipo debe haber sido probado antes para evitar rozaduras o incomodidades durante los 21 kilómetros. ♿🏃‍♂️ Cada persona tiene su propio ritmo.



Y todas tienen el mismo lugar en esta meta. ❤️✨#MedioMaratónDeLaCiudadDeMéxicoBBVA2026#CapitalDeLaTransformación#LaCiudadMásDeportiva pic.twitter.com/pJYwlTlQu1 — Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA (@21KCDMX) April 30, 2026

Lo que sí recomiendan los especialistas para 48 horas antes del Medio Maratón CDMX 2026

Llegó el momento que todo corredor ama, la carga de carbohidratos previo a una competencia; si llevas semanas entrenando, no dejes que una mala alimentación arruine tu esfuerzo. Los dos días previos a la carrera son el momento ideal para aumentar el consumo de carbohidratos, ya que serán la principal fuente de energía que utilizará tu cuerpo durante los 21 kilómetros.

El viernes y el sábado puedes incluir alimentos como pasta, arroz, pan o papa en tus comidas, procurando mantener una buena hidratación con agua y, si lo acostumbras, bebidas con electrolitos.

La cena del sábado también es importante. Lo recomendable es hacerla temprano y elegir una comida sencilla, como pasta blanca con un poco de aceite de oliva, evitando salsas muy condimentadas o alimentos pesados que puedan causar malestar.

¿Qué desayunar el día del Medio Maratón de la Ciudad de México 2026?

Explicar qué desayunar el día de la competencia es complicado, como corredor hiciste un plan riguroso, y es que durante las distancias largas que realizaste en tu entrenamiento probaste distintos alimentos que sirvieron para completar cada entrenamiento. Por tanto, depende de cada corredor y de los objetivos que tenga; sin embargo, sí es recomendable de manera general lo siguiente:

El desayuno también puede hacer la diferencia. Lo ideal es comer entre dos y tres horas antes del disparo de salida para darle tiempo al cuerpo de digerir los alimentos y llegar con energía.

Algunas opciones sencillas son:



Pan con mantequilla de maní y mermelada.

Pan con quesillo y un poco de mermelada.

Pan con miel, si prefieres algo más ligero.

Aunque esto puede servir como guía se recomienda trabajar de la mano con un profesional para poder realizar una gran competencia.