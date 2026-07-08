Los kilómetros “malditos” del Medio Maratón CDMX 2026: aquí comenzará el verdadero reto

El Medio Maratón CDMX 2026 está a la vuelta de la esquina y miles de corredores se preparan no solo para el reto que significa este evento, también para la nueva ruta estrenarán este 12 de julio en las calles más importantes de la capital.

Si eres de los 30 mil corredores que se darán cita este año, te recordamos que, para correr este 21k de la CDMX es muy importante tener una preparación previa, y una salud optima para completar esta competencia sin ningún contratiempo.

¿Cuándo es el Medio Maratón CDMX 2026?

¡Atención a todos los corredores y corredoras! Si vas a correr el Medio Maratón CDMX 2026 seguramente tienes bien apuntada la fecha, pero en caso de querer acudir a echar porras o sorprender a algún ser querido en el lugar, te recordamos que será el próximo 12 de julio en el siguiente orden:

• Bloque de silla de ruedas y débiles visuales: arranque a partir de las 05:50 hrs

• Corredores Élites 06:05 hrs. Demás categorías

• Demás bloques: a partir de las 6:10 hrs.

Ruta del Medio Maratón CDMX

Durante la presentación oficial del evento, autoridades capitalinas detallaron que los participantes recorrerán puntos emblemáticos como el Hemiciclo a Juárez, el Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec, convirtiendo la competencia en un recorrido entre historia, arquitectura y resistencia física.

Entre las vialidades contempladas para esta edición aparecen zonas como Fernando Alencastre y la Calzada Chivatito, tramos que se suman al desafío para quienes buscarán completar los 21 kilómetros. La modificación representa un cambio respecto a años anteriores, cuando la llegada se ubicaba sobre Paseo de la Reforma, en las inmediaciones de la Torre del Caballito.

Además de los detalles de la ruta, durante la conferencia de prensa se reveló la medalla conmemorativa de esta edición, una pieza que busca rendir homenaje a la identidad de la Ciudad de México al incorporar imágenes de algunos de sus edificios y monumentos más reconocidos, como el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución y la Torre Latinoamericana.

La organización destacó que este distintivo será uno de los símbolos que recibirán los corredores tras completar la competencia, que nuevamente reunirá a miles de participantes en las calles de la capital.

La parte más complicada del Medio Maratón CDMX 2026

Como se anticipaba, la ruta del Medio Maratón CDMX será exigente, sí, más de lo que ya lo era, y aquí es donde inicia la verdadera estrategia, porque correr se trata de suministrar bien la energia, principalmente en la larga distancia.

Con las recientes modificaciones en la ruta, se puede apreciar un falso plano desde el km 6 que comienza a sentirse con una mayor percepción de esfuerzo para los corredores; sin emabrgo, es del km 7 al km 10, cuando las cosas podrían suponer un verdadero reto a los corredores al tratarse de una subida continua; para aquellos que corrieron las últimas ediciones el esfuerzo es similar pero se extiende unos km más.

Es importante aclarar que, aunque este sería el tramo más complicado, será cuestión de cada corredor y corredora seguir la estrategia que previamente establecieron con sus entrenadores para culminar de manera exitosa el Medio Maratón CDMX 2026.