La lesión que dejó a Isaac del Toro sin caminar; la dura batalla del mexicano para volver al ciclismo y hacer historia en el Tour de Francia

El ciclista Isaac del Toro sigue escribiendo una historia llena de éxitos y hoy ganó la segunda etapa del Tour de Francia, un logro que no alcanzaba un mexicano en más de 30 años. El deportista hoy alcanza la gloria, pero una lesión casi apaga su sueño al dejarlo sin caminar hace cuatro años. En Azteca Noticias te contamos la batalla que tuvo que librar.

Como en la vida, también el deporte tiene golpes duros y algunos muy duros, para "el Torito" la suerte no siempre jugó de su lado y en 2022 tuvo un accidente que lo alejó de su más grande pasión: la bicicleta.

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El grave accidente que dejó a Isaac del Toro sin caminar

Mientras continuaba su preparación para el Tour de L'Avenir 2023, Isaac del Toro tuvo un golpe inesperado, en uno de sus entrenamientos sufrió una caída que le dejó el fémur derecho completamente roto.

"No es de mi agrado esta noticia, pero hace unos días, en un entrenamiento tuve una caída que para mí mala suerte sufrí que mi fémur derecho se rompiera les juro que los primeros 10 minutos después de mi caída lloré por todo lo que había trabajado y que estaba a punto de desvanecerse las competencias a futuro y mi mismo sueño alejándose un poco más,", escribió en sus redes sociales el 29 de julio del 2022.

A raíz del accidente los trabajos de rehabilitación comenzaron, como si se tratase de entrar nuevamente en mantenimientos, Del Toro no bajó la cabeza y logró reponerse mental y físicamente de una de las lesiones que más han golpeado su carrera deportiva.

Así fue el regreso de Isaac del Toro

Semanas después del accidente, "el águila de ensenada" volvió a rodar y lo que muchos dudaban, pero él no, es que está vez lo haría más fuerte que nunca.

"Las últimas semanas han sido difíciles, pero con ganas y algo de cabeza dura estamos sacando esto", dijo tras compartir sus mejores 45 minutos sobre la bicicleta tras su lesión.

Años más tarde, Del Toro ya escribió su nombre en la historia del país, y con la maglia rosa -la distinción más grande del ciclismo-, le dice al mundo estero: México está presente.

¿Qué es una fractura de fémur?

La fractura de fémur es una de las más complicadas en el deporte, y es que se trata de una ruptura en el hueso más largo del cuerpo humano que se encuentra en el muslo; abarca la cadera hasta la rodilla. Así lo explican los especialistas de la salud.

Isaac del Toro hace historia en el Tour de Francia 2026

El mexicano de 22 años marcó historia este 5 de julio al ganar la segunda etapa del Tour de Francia, el rebasar al esliveno Tadej Pagacar. El triunfo de Isaac del Toro es el primero para Mexico, desde que Raúl Alcalá se llevó la victoria en su última participación en la competencia, en 1990.

A cuatro años de la lesión que lo bajó de la bicicleta, Isaac debutó en la carrera ciclista más importante del planeta en este 2026. El originario de Ensenada, Baja California, también ha participado en otras competencias de primer nivel, como la Vuelta a España y el Giro de Italia.