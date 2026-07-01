¿Por qué Raúl Jiménez usa una banda negra en la cabeza? La lesión que casi deja sin caminar a la estrella de la Selección Mexicana

El futbolista Raúl Jiménez es uno de los jugadores estrella de la Selección Méxicana y en los partidos que ha disputado durante el Mundial 2026 ha despertado dudas por la banda negra que utiliza en la cabeza. Una fuerte lesión es la culpable de que deba usarla y en Azteca Noticias te damos los detalles.

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¿Qué le pasó a Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana?

La respuesta se remonta al 29 de noviembre de 2020, cuando Raúl Jiménez sufrió una de las lesiones más graves de su carrera durante un partido de la Premier League entre el Wolverhampton y el Arsenal.

El jugador mexicano chocó de cabeza contra el defensor brasileño David Luiz. El impacto fue tan fuerte que le provocó una fractura de cráneo que requirió una cirugía de emergencia.

La lesión puso en riesgo no solo su carrera profesional, sino también su salud. Incluso llegaron a decir que no sobreviviría o que quedaría con secuelas para caminar o hablar. Jiménez pasó varios meses alejado de las canchas mientras se recuperaba y seguía un estricto proceso médico.

¡Cayó el segundooooo! 😮‍💨🔥



Raúl Jiménez remata dentro del área para vencer a Williams, portero de Sudáfrica y poner el 2-0 a favor de México 👏#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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¿Por qué Raúl Jiménez usa una banda en la cabeza?

Tras regresar a la actividad, los especialistas recomendaron al exjugador del Wolverhampton que utilizara una protección especial en la cabeza para reducir riesgos ante posibles golpes en la zona afectada.

Aunque en un principio utilizó una especie de casco protector, con el paso del tiempo optó por una banda acolchada diseñada para proteger la parte donde sufrió la fractura.

El accesorio se convirtió en una parte habitual de su imagen dentro de la cancha y le ha permitido jugar con mayor seguridad después del accidente, especialmente en los juegos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El gol mundialista que esperó durante años Raúl Jiménez

La anotación de Raúl Jiménez en el juego inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica tuvo un significado especial para el atacante mexicano. Después de superar una lesión que amenazó con poner fin a su trayectoria y su vida, el "Lobo de Tepeji" finalmente pudo celebrar un gol en una Copa del Mundo. Y lo mejor de todo es que pudo realizar la anotación de cabeza. Además, dedico el gol a su padre, quien falleció hace un par de meses.

La pelota al 9 ☝⚽🇲



Raúl Jiménez anotó su primer gol en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™️. Lo hizo en su casa y con su gente 🇲🇽#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca



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Esto solo representa una historia de perseverancia y recuperación que hoy suma un nuevo capítulo con la camiseta de México.

Más allá de la banda que lleva en la cabeza, el delantero demostró que sigue siendo una pieza clave para la Selección Azteca y que su historia aún tiene páginas por escribir.

El segundo gol del delantero en el Mundial 2026

Durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, Raúl Jiménez anotó su segundo gol mundialista. En esta ocasión el rival fue Ecuador. El primero en anotar en el encuentro en el Estadio Ciudad de México fue Julián Quiñones.

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