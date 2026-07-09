¿A qué hora ver el España vs Bélgica en CDMX, Guadalajara y Monterrey? Horario, clima y pantallas en los Fan Fest el 10 de julio

El duele entre España vs. Bélgica promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Miles de aficionados seguirán el encuentro desde los Fans Fest instalados en la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey, donde podrán disfrutar la transmisión en pantallas gigantes.

Si deseas asistir, aquí te contamos a qué hora inicia el partido, cómo estará el clima y qué debes saber para vivir la experiencia.

¿A qué hora empieza el partido de España vs. Bélgica?

España vs. Bélgica se enfrentarán este 10 de julio en el Estadio Los Ángeles, en un duelo que definirá a uno de los cuatro semifinalistas del Mundial 2026.

El partido está programado para comenzar a la 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México.

Este será el clima para el España vs. Bélgica para verlo en el Fan Fest

Si planeas asistir a alguno de los Fan Fest para seguir el partido entre España y Bélgica, toma en cuenta que las condiciones del clima podrían influir en tu experiencia.

A continuación, te compartimos el prónostico del clima previsto para este 10 de julio en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El clima para la Ciudad de México se espera una mañana nublada, con una temperatura de 13 a 15 °C, para la tarde, la lluvia tendrá una presencia fuerte, con una temperatura de 23 a 25 °C, y finalmente para la noche, la temperatura sera de 15 a 17 °C, además de que lloverá.

🌦️Consulta en los gráficos la actualización del #PronósticoDelTiempo para zonas de Toluca, #EdoMéx, así como en la #CDMX, durante los próximos días. pic.twitter.com/oangYmyVOg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 8, 2026

Para Guadalajara, Jalisco se espera un clima nublado para la mañana con temperatura de 17 a 19 °C, para la tarde una temperatura 27 a 29 °C, con lluvias aisladas y por la noche de 19 a 21 °C igualmente con lluvias ailadas.

Finalmente, para Monterrey, Nuevo León, el clima para el 10 de julio, será una mañana nublada con una temperatura de 22 a 24 °C, por la tarde se esperan lluvias ailadas con temperaturas de 33 a 35 °C y para la noche se espera un cielo nublado con temperaturas de 26 a 28°C.

Pantallas del Fan Fest para ver el partido España vs. Bélgica

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con la disputa de los cuartos de final, donde las ocho mejores selecciones del toretto buscarán un lugar en las semifinales.

Los duelos arrancan este 9 de julio con el enfrentamiento entre Francia y Marruecos a las 14:00 horas, posteriormente, España se medirá ante Bélgica el viernes 10 de julio a las 13:00 horas.

El acceso al Fan Fest del Zócalo CDMX será gratuito, y podrás ingresar principalmente por Avenida 20 de noviembre o Avenida Pino Suárez, habilitada para quienes lleguen desde la zona sur-oriente del Centro Histórico.

El Fan Festival en Monterrey continúa con la celebración del Mundial 2026 en el Parque Fundidora. Este evento es gratuito y se espera que abran sus puertas a partir de las 12:30 horas para que los aficionados puedan asistir para disfrutar de los partidos programados.