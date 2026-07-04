Nació en una comunidad indígena, lo salvó un programa de alimentación y pasó de la Champions a impactar en el Mundial 2026 con Colombia: Luis Díaz

Mientras Colombia sueña en grande en el Mundial 2026, uno de sus protagonistas tiene una historia que parece sacada de una película. Se trata del futbolista Luis Díaz, quien pasó del hambre a ser el ídolo de la Selección de Colombia, con quien hoy 3 de julio disputa el partido de dieciseisavos de final en contra de Ghana.

No te pierdas: Colombia vs Ghana EN VIVO | Ver GRATIS y EN LÍNEA resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio, partido de Luis Díaz y James Rodríguez por los 16vos de Final del Mundial 2026; marcador en directo y online

¿Quién es Luis Díaz, la figura de Colombia en el Mundial 2026?

Luis Díaz nació en Barrancas, una pequeña localidad de La Guajira, una de las regiones con mayores índices de pobreza en Colombia. Creció dentro de la comunidad indígena Wayuu, en un entorno donde las carencias formaban parte de la vida cotidiana.

Hoy es una de las estrellas del futbol mundial, pero hubo un tiempo en que ni siquiera estaba claro que pudiera convertirse en futbolista profesional.

La desnutrición que casi frena su carrera

Cuando era adolescente, Luis Díaz destacaba por su velocidad y habilidad con el balón, pero también por su extrema delgadez.

Su situación llamó la atención durante su participación en la Copa América de Pueblos Indígenas de 2015, un torneo que cambiaría su vida para siempre. Ahí fue observado por Carlos Valderrama, quien quedó impresionado con su talento y recomendó que fuera seguido de cerca por clubes profesionales.

Sin embargo, antes de dar el salto, tuvo que enfrentar un problema poco común en el futbol profesional, la desnutrición. Diversos entrenadores y especialistas trabajaron en un programa alimenticio para ayudarlo a ganar masa muscular y mejorar su condición física. Ese proceso fue clave para que pudiera competir al máximo nivel, tanto para llegar a debutar a en la Copa del Mundo.

La Copa América de Pueblos Indígenas fue el escaparate que necesitaba. Después de destacar en aquel torneo, Díaz llegó al Barranquilla FC y posteriormente al Junior de Barranquilla. Su crecimiento fue meteórico, en pocos años pasó del futbol colombiano a Europa.

Primero conquistó Portugal con el FC Porto, después se convirtió en figura del Liverpool FC y más tarde dio el salto al Bayern Munich en Alemania, donde brilló en la Champions League antes de llegar al Mundial.

¿Por qué Luis Díaz está sorprendiendo en el Mundial 2026?

A sus 29 años, Díaz vive el mejor momento de su carrera. En el debut mundialista de Colombia fue elegido como uno de los jugadores más destacados tras marcar un gol —tras anotar se tiró al piso a celebrar y dejó caer algunas lágrimas— y dar una asistencia, liderando el regreso de los cafeteros a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia.

Su capacidad para desequilibrar partidos, sumada a una historia de superación que inspira a millones, lo ha convertido en el rostro de una selección que busca hacer historia en Norteamérica.

Luis Díaz, de vender jugos con su familia a convertirse en ídolo nacional

Antes de los estadios llenos y los contratos millonarios, Luis Díaz ayudaba a su familia en Barrancas. Creció entre dificultades económicas, escasez de servicios básicos y con un suelo sueño, convertirse en futbolista, sin saber lo lejos que llegaría.

Hoy, cada gol representa mucho más que una anotación. Es la prueba de que un niño nacido en una comunidad indígena, marcado por la pobreza y la desnutrición, logró abrirse paso hasta la élite del futbol mundial.

