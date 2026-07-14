PAN señala contradicciones de Morena entre el caso de Marina del Pilar y Maru Campos

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) acusó formalmente al partido Morena de operar con un marcado doble rasero político. La oposición evidenció las profundas contradicciones en las que cae el oficialismo al juzgar de manera totalmente distinta las acusaciones contra la morenista Marina del Pilar frente al trato que recibió la panista Maru Campos.

De acuerdo con la bancada blanquiazul, la línea oficial del régimen ha decidido proteger a la gobernadora de Baja California tras la filtración de un audio donde presuntamente ofrece información de seguridad nacional al FBI a cambio de frenar su extradición. Para el PAN, resulta incongruente que el oficialismo minimice este hecho mientras que en el pasado lanzó feroces ataques contra la gobernadora de Chihuahua por temas de seguridad.

Marina del Pilar (@MarinadelPilar), gobernadora de Baja California, aparece en nuevos audios filtrados donde admite reuniones constantes con autoridades de Estados Unidos y expresa temor a una posible extradición.



Los agentes le advirtieron que ha perdido tiempo en encuentros… pic.twitter.com/1wOMPFszdA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 14, 2026

PAN exhibe inconsistencia entre casos de Marina del Pilar y Maru Campos

La diputada federal Noemí Luna fue la encargada de señalar la flagrante disparidad con la que el aparato gubernamental evalúa la lealtad institucional en el país. La legisladora recordó que, durante meses, los voceros de Morena atacaron sistemáticamente a Maru Campos, acusándola de permitir la intervención extranjera tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.

¿Quién traiciona a la patria?



Durante meses Morena atacó a @MaruCampos_G por desmantelar un narcolaboratorio.



Hoy el audio de @MarinadelPilar donde ofrece a EUA información de seguridad nacional para salvarse es gravísimo.



La Gobernadora de Baja California debe pedir licencia. pic.twitter.com/tAORfHcQJd — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) July 13, 2026

Sin embargo, el escenario cambia por completo cuando el señalamiento afecta a una militante de su propio partido. El PAN criticó que el discurso del régimen ahora justifique a Marina del Pilar bajo el argumento de que en Chihuahua sí operaron agentes extranjeros en el terreno, mientras que en Baja California se escudan en que supuestamente no se conoce la identidad de los interlocutores del audio ni cómo se obtuvo la llamada.

La exigencia de licencia y la denuncia de traición a la patria

Para los líderes de la oposición, la gravedad del audio filtrado por medios de comunicación no puede ser ignorada bajo pretextos técnicos o cuestionamientos sobre la privacidad de la llamada. La dirigencia panista insistió en que ofrecer datos estratégicos del Gobierno de México a agencias de los Estados Unidos encuadra en una presunta traición a la patria.

Nuevo audio pone en aprietos a Marina del Pilar; así habló de una posible extradición

Ante lo que consideran una flagrante inconsistencia institucional, Acción Nacional reiteró la exigencia de que la gobernadora de Baja California solicite licencia inmediata a su cargo. Los legisladores señalaron que es inadmisible que el gobierno federal dé por buena la enredada explicación de Marina del Pilar con el único fin de evitar una investigación profunda que comprometa la estructura de su partido.