Temas clave de la mañanera de Sheinbaum hoy martes 14 de julio, resumen EN VIVO

El gobierno federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del gobierno. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la jornada.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 14 de julio de 2026?

Hoy se presentará información de seguridad del cierre del mes de junio. Adelanta que entre septiembre de 2024 y junio de 2026 la reducción de homicidios dolosos fue de 48%. Cada día de junio hubo 41 homínidos menos. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta el reporte de incidencia delictiva con cifras al 30 de junio del 2026.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa ahora de los avances de la estrategia de seguridad. Reitera que de septiembre 2024 al junio 2026 el promedio diario de homínidos dolosos disminuyó 48%. Informa sobre algunas de las operaciones relevantes de las últimas semanas. En Tijuana fueron detenidas 11 personas. En Durango fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Francisco Javier N., integrante de un grupo delictivo.