Todo lo que conocemos podría desaparecer; así es cómo el universo entero se evapora poco a poco

Un estudio realizado por la Universidad de Cornell revela que el astrofísico Stephen Hawking tenía razón acerca de la teoría de la radiación de los agujeros negros, que sostiene que acabarán evaporándose eventualmente; sin embargo, la nueva hipótesis mantiene que todo aquello que conocemos en el universo también está condenado a desaparecer gradualmente.

En 1974, Stephen Hawking postuló la Teoría de la Radiación, en la que propone los agujeros negros son capaces de emitir energía, perder materia y desaparecer debido a las fluctuaciones cuánticas, que consisten en partículas que están en constante transformación entre energía y materia.

¿Qué es un agujero negro?

Un agujero negro es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él, de estas regiones infinitas del espacio, surge la teoría del las fluctuaciones cuánticas, que dice que cuando una partícula de materia toca a una de antimateria, ambas se destruyen inmediatamente, lo que da como resultado una constante creación y desaparición de los objetos.

Para llegar a esta conclusión, el teórico astrofísico empleó una combinación de física cuántica y la teoría de la gravedad de Albert Einstein, en la que argumentaba que la creación y aniquilación espontánea de pares de partículas debe producirse cerca del horizonte de sucesos.

¿Por qué todo lo que conocemos en el universo podría desaparecer?

La hipótesis de Stephen Hawking no fue comprobada sino hasta 2019, cuando un grupo de científicos reconstruyó un hoyo negro análogo, lo que ayudó a confirmar la Teoría de la Radiación, esto abrió una nueva conjetura al mundo.

¿Cómo son los agujeros negros?|“M. Helfenbein, Yale University/OPAC”

Según expuso Heino Falcke, uno de los autores del estudio: “eso significa que otros objetos sin horizonte de sucesos, como los restos de estrellas muertas y otros objetos grandes del Universo, también emiten este tipo de radiación y después de un período muy largo, eso llevaría a que todo en el Universo finalmente se evaporara, igual que hacen los agujeros negros.

El descubrimiento abre la puerta 50 años después a una teoría que indica como todo lo que conocemos en el universo tarde o temprano podría desaparecer, lo que sin duda también transforma la visión del futuro.