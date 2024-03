VIDEO: Luis R. Conriquez aparece golpeado y culpa a su exesposa: “Estaba con mi novia”

Conmoción en la comunidad de la música regional mexicana, especialmente para los seguidores del cantante de corridos tumbados, Luis R. Conriquez, quien apareció en un video con el rostro golpeado, en donde denunció haber recibido una agresión por parte de su exesposa, Karen Caro, así como por su exsuegra y una amiga de ellas.

Fue mediante una transmisión en vivo compartida en redes sociales, donde el intérprete de “Siempre Pendientes” aseguró haber sido golpeado mientras estaba descansando en una casa que rentó para pasar el fin de semana con su novia, algo que, de acuerdo con el cantante, no fue del agrado de su expareja, con quien tiene hijos.

¿Qué le pasó a Luis R. Conriquez?

El video muestra a Luis R. Conriquez sentado en una silla y explicando lo sucedido, pues con el golpe en el rostro como principal prueba, asegura que “esto ya llegó muy lejos”, por lo que decidió contar lo sucedido:

“Paso algo: Renté una casa para estar tranquilo, disfrutar las vacaciones, iba con los plebes, con mi actual novia, y se metieron a la casa ellas, supieron donde estaba yo”, mencionó el afamado artista originario de Caborca, Sonora, sobre la irrupción de su anterior pareja, quien más tarde ofreció su réplica en redes sociales.

“Iba ella, iba su hermana, iba su mamá, iba otra amiga de ella, se subieron hasta el cuarto donde yo estaba, se metieron por una parte de atrás, yo estaba acostado con mi novia, y ya cuando miré que entraron, pues, se le fueron encima todas a ella... Como pude las retuve pa’ que ella se fuera, y me golpearon, aquí pueden ver, me golpearon con una veladora, la neta no supe, nomás recibía”

Exesposa de Luis R Conriquez responde en redes sociales

Posteriormente, a través de redes sociales empezaron a circular imágenes de la respuesta por parte de su exesposa, Karen Caro, quien habría difundido conversaciones con Luis R. Conriquez, en las que se puede ver cómo el cantante le habría negado que iba a pasar las vacaciones con su nueva novia y, además, denunció no haber recibido el divorcio aún.

“Apenas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado”, aseguró la expareja del representante de los corridos tumbados, además de subir una foto con el brazo lesionado.