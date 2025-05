Elección judicial es una farsa y un desperdicio de recursos, acusa Viggiano

A unos días de la mal llamada elección judicial, las críticas no se terminan y la senadora priísta Carolina Viggiano, consideró que el uso de acordeones es una muestra de que la elección es una farsa y por eso ya saben cuántas personas acudirán a votar porque saben de su capacidad de movilización desde el aparato gubernamental.

“Todos los que están recibiendo un acordeón deben preguntarse por qué les tienen que dar un acordeón para ir a votar. Estamos violentando en uno de los principios más importantes de la democracia, la libertad e incluso la incertidumbre de conocer el resultado. Aquí no hay incertidumbre, aquí ya se repartieron por colores y espacios jurisdiccionales por quién van a votar y se está organizando toda la movilización del oficialismo.

Agregó que es lamentable la imagen que le están dando al mundo, además de que el dinero es excesivo.

Es muy penoso que estamos dando este espectáculo al mundo y además es muy penoso porque estamos gastando tiempo y dinero en algo que no va a servir hemos desperdiciado una gran oportunidad de mejorar el sistema judicial”, recriminó Viggiano Austria.

🔴 Inauguración de la Semana de África en el Senado de la República, del 27 de mayo de 2025. https://t.co/ZFa2YYwp0G — Senado de México (@senadomexicano) May 27, 2025

Elección judicial será una farsa: Priísta sobre votación del 1 de junio

La priísta afirmó que esta elección será una farsa y solo servirá para que Morena logre cooptar al poder judicial, y acabar así con su independencia.

“El INE no está diseñado para la elección de jueces. Los jueces tienen que tener independencia, autonomía. Una carrera judicial hace que cada juez se la deba a sí mismo, a sus méritos, a su preparación. Hoy no va a ser hacer así. O sea realmente están buscando pretextos para justificar por qué no va a funcionar. Y seguramente en algún lugar del país el narco va a movilizar para que quede a alguien que le convenga. Estamos en un verdadero problema. Esto no es cualquier cosa es una cosa histórica que nos va a afectar durante muchos años. Yo lo lamento profundamente”, expresó la priista.

Mientras que el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, informó que la cúpula de Acción Nacional acordó no participar en la elección porque es un fraude para que Morena tome el control total y absoluto del poder judicial.

“No es una elección democrática es un fraude vulgar para que morena tome el control del poder judicial”, sentenció Anaya Cortés.