Hoy No Circula 29 de mayo: Revisa qué autos no pueden circular en CDMX y Edomex

Este jueves 29 de mayo de 2025, el programa Hoy No Circula se aplica con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y en los 18 municipios del Estado de México (Edomex) que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó las restricciones vehiculares vigentes para este día, las cuales afectan a ciertos automóviles según su engomado, terminación de placas y tipo de holograma.

¿Qué autos no circulan el jueves 29 de mayo de 2025?

De acuerdo con la información oficial, los vehículos que no pueden circular el 29 de mayo son los que cuentan con:

Engomado color verde

Terminación de placa 1 o 2

Holograma 1 o 2

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

La restricción es válida desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la capital del país y en los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Hay Contingencia Ambiental este jueves 29 de mayo?

Hasta el último corte informativo emitido por la CAMe, no se ha activado ninguna fase de contingencia ambiental para este jueves 29 de mayo. Esto implica que las restricciones del Hoy No Circula se mantienen bajo el esquema ordinario, es decir, según el calendario establecido sin medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, la calidad del aire puede variar durante el día, por lo que se recomienda estar atento a los reportes oficiales que se publican cada hora en el sitio de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y en redes sociales de la CAMe.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El incumplimiento del programa puede resultar en sanciones económicas para los automovilistas. Según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a aproximadamente entre $2,171.4 y $3,257.1 pesos mexicanos, de acuerdo con el valor vigente de la UMA en 2025.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo cual implica costos adicionales por arrastre y almacenamiento.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Aunque las restricciones aplican a buena parte del parque vehicular, existen excepciones. Están exentos del Hoy No Circula los automóviles que cuentan con: