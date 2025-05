¿Cuánto dinero se perdió con Crédito Ganadero a la Palabra? El programa que prometió mucho y cumplió poco

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), uno de los proyectos más promovidos por el gobierno federal fue el Crédito Ganadero a la Palabra, un programa que prometía repoblar el campo mexicano con ganado entregado sin trámites ni intereses a pequeños productores. La realidad, sin embargo, terminó siendo otra: un despilfarro millonario.

Más allá de los discursos y promesas, hoy la pregunta que muchos se hacen es clara: ¿Cuánto dinero se perdió con Crédito Ganadero a la Palabra? De acuerdo con organizaciones ganaderas, más de 4 mil millones de pesos de recursos públicos fueron malgastados en la compra de ganado enfermo, viejo y a sobreprecio, sin que se haya recuperado parte alguna de esa inversión.

¿Cuáles fueron las pérdidas para el campo?

Productores de diversas regiones del país coinciden en que el programa, lejos de impulsar la autosuficiencia alimentaria, provocó pérdidas económicas y sanitarias. Un ganadero que prefirió mantener el anonimato declaró:

“Ocasionó que los que teníamos animales libres de enfermedad se contagiaron. Ese programa en vez de ayudar, fue un fracaso para los ganaderos…”

Esta situación no fue aislada. En varios estados, las asociaciones del sector denunciaron la falta de controles sanitarios, el mal estado del ganado y la imposibilidad de cumplir con los esquemas de pago, debido a que las crías prometidas jamás se produjeron.

Corrupción y fracaso: el programa ganadero de la Cuarta Transformación

Un programa social sin resultados y con consecuencias graves

El Crédito Ganadero a la Palabra fue anunciado en 2019 como una estrategia sin burocracia, avales ni intereses, donde los beneficiarios pagarían a tres o cuatro años con las crías del ganado recibido. Según el entonces Coordinador de Ganadería, David Monreal, se trataba de “entregarles novillonas, vacas, sementales, a pagar a tres, cuatro años con las crías, sin intereses y sin papeleo, a la palabra…”.

Sin embargo, los pagos no llegaron y el ganado no se reprodujo. A pesar de ello, no se hizo público ningún informe oficial que aclarara cuántos productores pagaron, cuántas crías se recuperaron, ni cómo se fiscalizó el uso del recurso. La Auditoría Superior de la Federación sí documentó múltiples irregularidades, lo que llevó a la desaparición silenciosa del programa.

Represalias y miedo en el sector ganadero

En 2021, la Asociación de Ganaderos del Istmo de Tehuantepec presentó una denuncia formal por los daños ocasionados por el programa. Aunque no prosperó, el presidente de la organización fue encarcelado poco después, en lo que varios testimonios describen como un acto de represalia.

En 2023, fue asesinado el líder de la Unión Ganadera Regional en Zacatecas. Aunque no se ha comprobado relación directa con el programa fallido, el clima de miedo entre productores se ha intensificado. Muchos ganaderos evitan hablar del tema por temor a represalias, lo que evidencia no solo un fracaso institucional, sino una profunda crisis de confianza.