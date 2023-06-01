¿A qué hora abren casillas en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Las elecciones 2023 en Estado de México (Edomex) y Coahuila se encuentran en la recta final, donde más de 17 millones de personas saldrán a ejercer su derecho al voto. En ese sentido, es importante conocer los horarios de las casillas en ambos estados.

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México en 2023?

Las elecciones Edomex 2023, así como las de Coahuila, se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio. Cabe destacar que este 1 de junio comenzó la veda electoral, por lo que ningún partido político podrá llamar al voto de la población.

¿A qué hora abren las casillas para elecciones 2023?

En el marco de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, las casillas abrirán en punto de las 08:00 horas, donde millones de personas podrán acudir para emitir su preferencia en la boleta electoral; ante esto, también es crucial saber cómo marcarla y evitar que se anule el voto.

¿A qué hora cierran las casillas para elecciones 2023?

Las casillas cerrarán a las 18:00 horas, misma hora que se levanta la veda electoral, por lo que las y los candidatos a la gubernatura de cada estado podrán comenzar a dar declaraciones a partir de ese momento.

Sin embargo, de acuerdo con el INE, en caso de que haya gente formada en las casillas, podrán emitir su voto, como corresponde.

¿Cómo marcar la boleta electoral para que no se anule mi voto?

Muchas personas pueden tener duda de cómo marcar la boleta electoral para que no se anule el voto, pues en estas elecciones 2023 en Edomex y Coahuila se encuentran coaliciones así como candidaturas comunes, por lo que algunos candidatos aparecen separados.

En el caso de Edomex, la candidata Alejandra del Moral, por la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, aparece cuatro veces en la boleta, representando a cada uno de los partidos; sin embargo, por otro lado, Delfina Gómez, aparece solo una vez porque la alianza Morena, PT y PVEM suscribieron el convenio como candidatura común, por lo que los emblemas aparecen solo una vez en la boleta.

Para marcar la boleta por un partido que va en coalición, se podrá elegir uno de los cuatro, o bien, el de todos los partidos que la conforman, como es el caso también de Coahuila, donde la mayoría de los candidatos se registraron como alianza, excepto por Ricardo Mejía, quien representa solamente al Partido del Trabajo (PT).