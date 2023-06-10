Elecciones 2024: ¿El actor Eduardo Verástegui buscará la presidencia?

El actor y activista de ultraderecha Eduardo Verástegui lanzó un contundente mensaje rumbo a las elecciones 2024, señalando que "aún queda oportunidad de salvar a México". Lo que hizo pensar a muchos sobre su posible destape a la presidencia de la República.

A través de redes sociales, Eduardo Verástegui compartió un video de 4 minutos en donde arremete contra los políticos actuales, describiendo que "la gobernabilidad del país es una brecha que ha sido transitada por mandatarios profesionales con un discurso obsoleto".

De igual forma, el también modelo, expuso que en las próximas elecciones 2024, los mexicanos "tendremos que elegir entre dos caminos: una brecha y una vía", debido a que "la clase política tradicional no ha sido capaz de solucionar los problemas que México sufre desde hace décadas pero sí de agravarlos".

El mensaje de Verástegui Córdoba, quien es considerado como un activista ultraconservador, ha sido considerado por muchos como un posible destape en busca de la candidatura presidencial del próximo año, aunque esta versión no fue confirmada ni desmentida por el actor.

¿Quién es Eduardo Verastegui?

José Eduardo Verástegui Córdoba es un actor, productor, ex cantante y activista político de derecha mexicano. Nació el 21 de mayo de 1974 en la ciudad de Xicotencatil en Tamaulipas.

Es conocido por interpretar diferentes papeles y salir esporádicamente en varias series de televisión; sin embargo, se define a sí mismo como productor de cine y activista de derechos humanos, ya que está ha tomado la batuta de diferentes iniciativas.

La carrera artística de Verástegui Córdoba inició a muy temprana edad, cuando se unió a un conocido grupo musical y después fue solicitado para coordinar una campaña de modelaje, luego de alcanzar el éxito fundó su productora afincada en Los Ángeles.

En su tiempo libre, el actor de 48 años se dedica a luchar por los derechos humanos, así como coordinar diferentes alternativas 'en pro de México'.

Eduardo Verástegui lanza posible destape rumbo a las elecciones 2024

A lo largo del material que lanzó en redes sociales, Eduardo Verástegui comienza a enlistar las diferentes problemáticas a las que se enfrenta México hoy en día, utilizando la "familia" como palabra clave en su discurso. También mencionó los que considera sueños para un país diferente, hablando de:



Terminar con la migración

Poner la figura de Dios como el centro de la nación

El respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Yo sí sueño son un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación, yo sí sueño en el día que ningún migrante tenga que ir de nuestro país por necesidad y falta de oportunidades, yo sí sueño con un país donde reconozcamos que todos somos iguales en dignidad y se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eduardo Verástegui

Finalmente, apuntó que en las próximas elecciones 2024 los mexicanos deberán elegir entre dos caminos:": los mismos de siempre, donde se refiere a los políticos de todos los partidos, y el “camino de la innovación".