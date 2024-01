Asistencia de candidatos presidenciales a debates será obligatoria; habrá represalias ante ausencias

Con seis votos a favor, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que los candidatos presidenciales asistan obligatoriamente a los tres debates que se realicen en los próximos meses. Esto, en la Sesión Extraordinaria del Consejo General de este 18 de enero.

Los debates tendrán como objetivo ofrecer a la sociedad la confrontación de las ideas, programas y plataformas electorales de las y los candidatos presidenciales. “Las facultades que tendrán las personas moderadoras serán ordenar las participaciones, proveer de dinamismo a la discusión, realizar preguntas breves de seguimiento a las candidaturas para contrastar ideas y propuestas contenidas en las intervenciones, o bien solicitar que se precisen las respuestas”, se detalló a través de un comunicado en noviembre pasado.

¿Cuándo serán los tres debates presidenciales 2024?

Serán tres debates presidenciales:



7 de abril en la sede del INE , el formato será bolsa de tiempo con preguntas ciudadanas tomadas de redes sociales. Temas: Educación, salud, transparencia, corrupción y discriminación.

, el formato será bolsa de tiempo con preguntas ciudadanas tomadas de redes sociales. Temas: Educación, salud, transparencia, corrupción y discriminación. 28 de abril en los Estudios Churubusco, el formato será bolsa de tiempo con preguntas ciudadanas realizadas en directo. Temas: Economía, desarrollo sustentable, pobreza y desigualdad.

Por último, el tercer debate será el 19 de mayo en el Centro Cultural Tlatelolco, formato C, cara a cara entre candidaturas. Los temas serán política social, desigualdad, crimen organizado, migración, política exterior, democracia y división de poderes.

¿Qué sanción podrían tener en caso de no asistir a un debate presidencial?

Actualmente, no existe una sanción administrativa para aquel o aquella que no asista a los debates presidenciales, aunque la consejera Carla Humphrey advirtió que si alguna candidatura no acude podría pagar un costo político muy alto.

Cabe recordar que desde 2014, se realizaron ajustes a la ley para los debates presidenciales, donde se determinó que al menos dos fueran obligatorios, además de que serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público.

¿Cuáles son las reglas para los debates presidenciales 2024?