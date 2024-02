Campañeando: Entre festejos, chapulines y destapados, así se vive la política mexicana

Una de las candidatas a la presidencia en 2024 está de fiesta, sí, hablamos de Xóchitl Gálvez que celebró a lo grande su cumpleaños y aunque no lo hizo público todos sabemos cuál podría ser su deseo, quizá todo al 2 de junio ¿o no?

Y es que mientras ella celebraba, Máynez, que logró colarse de último momento por fin hizo oficial su candidatura y es que ya era hora para el emecista que nunca se terminó de “destapar” del todo, cosa que no sucedió al interior del partido Morena, quienes dieron a conocer sus “pluris” y nos llevamos varias sorpresas y otras no tan cantadas, aunque eso sí, las corcholatas que no lograron avanzar se ganaron su lugar para San Lázaro o el Senado.

Desde el exfutbolista y ahora gobernador, Cuauhtémoc Blanco hasta el que recién se escapó de una casa en busca de otra más famosa, sí, Sergio Mayer. Sin duda las elecciones nos deparan muchas emociones.