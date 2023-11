Sin focos rojos rumbo a Elecciones 2024 en Puebla, señala gobernador Sergio Salomón

El estado de Puebla no cuenta con “focos rojos” que puedan afectar el desarrollo del proceso electoral 2023-2024, señaló Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de la entidad que en un futuro cercano se reunirá con las autoridades electorales para hablar del tema de gobernabilidad y seguridad rumbo a las Elecciones 2024 en Puebla.

En su conferencia matutina, el Gobernador Salomón garantizó la colaboración tanto al Instituto Nacional Electoral de la entidad como al Instituto Estatal Electoral, para que el proceso se realice con tranquilidad y en paz, además de que no se repitan actos que vulneren la seguridad de los electores. Esto en respuesta a los órganos electorales que hicieron un llamado a las autoridades del estado de Puebla para evitar que se repita lo ocurrido durante las elecciones de 2018.

217 ayuntamientos de Puebla deberán activar sus áreas de inteligencia rumbo a Elecciones 2024 en Puebla

El mandatario poblano señaló que tiene la certeza de llevar a buen puerto las Elecciones 2024 en Puebla, ya que no ve mayores contratiempos y para lograrlo, se espera que los 217 ayuntamientos activen sus áreas de inteligencia, además de que permitan prever acciones de grupos y que los partidos y candidatos asuman la responsabilidad de sus actos.

En su mensaje, el Gobernador Salomón enfatizó: “Como gobierno estamos atentos a lo que nos corresponde hacer… Vamos a reunirnos con quien tengamos que hacerlos, sobre todo con las autoridades electorales. No tenemos inconveniente en hacerlo… Esperamos reunirnos esta misma semana, y no, no hay focos rojos, hay gobernabilidad para llevar en paz y tranquilidad en los 217 estos procesos electorales”.

La ética es fundamental para la gobernabilidad: Gobernador de Puebla

Al respecto de la función de los 217 ayuntamientos para garantizar la gobernabilidad durante el periodo que dure el proceso electoral rumbo a las Elecciones 2024, el mandatario poblano insistió en que deben asumir su responsabilidad y no lavarse las manos: “Si ellos mismos en sus municipios no tienen el contexto de lo qué está pasando o sucediendo, no están gobernando; están distraídos de ello. Deben estar atentos… Tener un mapa delictivo, un mapa de riesgos y un mapa de cómo se están moviendo las diferentes corrientes políticas y los grupos delictivos… En el plano electoral debemos saber quienes son los rijosos, quienes van a arrebatar a quien, pero para ello hay que estar concentrados y anticipar”.

El gobernador del estado considera que la única manera de garantizar que todo avance bien en las Elecciones 2024 en Puebla y que exista gobernabilidad, es fundamental la “ética” que debe tener el gobernante en turno: “Si el gobernante en turno no tiene ética, está decantado o está impulsando, y generando otro tipo de condiciones, ¿cómo va a llamar al órden? Insisto: presidentas y presidentes municipales es necesario que concentren en lo más importante que es el proceso de la política pública, mientras que la política partidista tendrá que correr a un lado”.