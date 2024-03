Especialistas llaman a no creer en encuestas y salir a votar en estas elecciones de 2024

Los partidos políticos están en guerra por las próximas elecciones del 2 de junio de 2024. Todos tratan de ganar votos como sea y al costo que sea. No importa que usen instrumentos como las encuestas para tratar de influir en la percepción y en el ánimo del ciudadano.

Lo cierto es que desde hace tiempo las encuestas han dejado de ser infalibles. Y lo podemos ver con triunfos como el de Javier Milei en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, entre otros.

Esas victorias demuestran que a pesar de que las encuestas los daban como perdedores, la última palabra de esas elecciones la tuvo el voto de los ciudadanos.

¿Las encuestas pueden ser un medio de publicidad?

Alejandro Motta, académico de la Universidad Panamericana (UP) y encuestador, defiende la metodología y el rigor de una práctica basada en la ciencia de las probabilidades, pero también reconoce que no todas las encuestas cumplen lo que prometen.

“Todas esas encuestas que se publican en medios de comunicación, algunas yo sí digo que tienen un propósito informativo, no de publicidad, y las hay. Otras que tienen la pretensión de ser una publicidad, pero la incidencia que pueden tener en la decisión del voto es bastante mínima. No existe el efecto ganador”, dijo Alejandro Motta, académico de la UP.

Sugieren que el INE verifique las encuestas

En todo caso, son algunos políticos con maña los culpables de utilizar a las encuestas para convencer a los electores de que ya ganaron antes de tiempo. Por ello Eduardo Huchim, exconsejero electoral de la CDMX, reconoce un vacío del Instituto Electoral en su responsabilidad para verificar cuáles encuestas son veraces y cuáles no.

“Yo creo que el INE debería advertir: las encuestadoras que están cumpliendo fielmente con los requisitos son: a, b, c, d, e. Y así el elector ya sabrá en quién confiar y en quién no. Me parece que la autoridad electoral podría ser una gran ayuda para determinar la seriedad y en consecuencia , la confiabilidad de las encuestas”, dijo Eduardo Huchim.

Pero mientras eso sucede, los expertos en política coinciden en que la mejor forma de que nadie decida por la ciudadanía, es salir a votar en las urnas el 2 de junio.

“Por supuesto, a menor participación, el gobierno tiene seguro el voto, y quien lo dude que revise los datos del Estado de México en su elección reciente, la gente no fue porque les lograron vender que todo estaba decidido, pero yo quisiera exponer en la audiencia un dato importante: La forma de encuesta, la más precisa que ahorita tenemos para el análisis político son las elecciones del 2021. Ahí el oficialismo tuvo en números redondos 21 millones de votos, la oposición, toda junta, 23 millones. ¿En dónde son mayoría?”, dijo Arturo Villalpando, politólogo.