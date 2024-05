¿Por qué la tinta que te ponen en el pulgar después de votar no se borra tan fácil?

La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional fue la encargada de producir el líquido indeleble que se utilizará en las elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Mientras que el Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana es el encargado de la certificación de sus características y calidad.

Aquí te contamos de qué está hecho y por qué no se borra tan fácil, pues esta tinta tiene como objetivo evitar que una persona vote más de una vez en alguno de los comicios y garantizar la democracia en el país.

¿Cómo es la tinta que te ponen en el pulgar después de votar?

Después de votar, los funcionarios de casilla te marcarán el dedo pulgar para demostrar que votaste y no puedas volver a formarte, por lo que el INE afirma que la tinta que se aplicará cuenta con las medidas de seguridad que garantizan que no se pueda borrar ese mismo día, incluso si utilizas solventes como acetona, gasolina, cloro o incluso alcohol.

🤔 ¿#SabíasQue el líquido indeleble que se aplicará el #2DeJunio🗳️ en las casillas cuenta con medidas de seguridad que garantizan que no pueda ser borrado ese mismo día?



✅ Con estas acciones, el @INEMexico asegura el derecho al voto de las y los ciudadanos. pic.twitter.com/OqtZ3Jw9Bt — @INEMexico (@INEMexico) May 14, 2024

¿Por qué la tinta que te ponen en el pulgar después de votar no se quita tan fácil?

El pigmentador funciona a través de la combinación química de sus componentes con la piel y el color es especial de tono café para que no se identifique con un partido político y, se aplica en la piel del pulgar porque no causa daños, ya que es únicamente en la región donde no hay terminaciones nerviosas, puesto que penetra en la epidermis.

El IPN señala que la única manera de que se elimine es con la descamación normal de la piel, es decir, cuando la piel muerta se cae y piel nueva viene y este proceso puede tardar varios días, por lo que no debes desesperarte, ya que la tinta se caerá sola.

La base del líquido es ácido acético, mismo que se penetra en la piel, además, tiene propiedades biocidas, lo cual significa que puede eliminar virus y bacterias. No es tóxico, huele a vinagre y además tarda en secar de 15 a 20 segundos.