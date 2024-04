Xóchitl Gálvez habla de su hermana que está en prisión, afirma que ella le cree

La situación de la hermana de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, no es nueva, pues es conocido que se encuentra en la cárcel desde hace 12 años esperando su sentencia. En un evento de campaña habló de esto y aseveró que es un tema fácil, además de que no ha usado su cargo como senadora para buscar impunidad.

Voy a ser la Presidenta de los jóvenes. Siempre los escucharé, los atenderé y les resolveré. Cuenta conmigo xiempre! #MxSinMiedo Diálogo con la comunidad estudiantil del @ITAM_mx. https://t.co/hJ0JcQMSGH — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 2, 2024

“Yo tengo una hermana en la cárcel, hace 12 años, no es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Martha Acatitla, la visité en una cárcel de alta seguridad y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. No sé si es culpable o inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable y si es culpable lo va a pagar”, dijo la candidata presidencial.

Aunado a ello, refirió que las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que “ponen en riesgo a las personas”.

¿Qué hizo la hermana de Xóchitl Gálvez?

Jacqueline Malinali Gálvez fue capturada junto a una banda de secuestradores, identificada como los “Tolmex”, que tenía su base en el municipio de Otzolotepec, Edomex el 23 de julio de 2012. La hermana de la representante de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, fue señalada de participar en esta banda criminal, principalmente de realizar diversos secuestros, por lo que le fue dictada prisión preventiva desde entonces.

En su momento, el líder, la banda apodado “El Tolmex” acusó a Malinali Gálvez de ser la encargada de conseguir las víctimas de secuestro, esto, a causa de sus relaciones con personas de mayor poder adquisitivo.

Estoy viviendo la peor pesadilla de mi vida, lo único que les puedo decir es que yo no he cometido ningún delito. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 24, 2012

En julio de 2022, tres de los integrantes de la banda fueron sentenciados con penas de hasta 33 años; sin embargo, Jacqueline Malinali no estaba entre los imputados, pues de acuerdo con Xóchitl Gálvez, su caso seguía revisándose en la Defensoría Pública de la CDMX.