La hermana de Xóchitl Gálvez lleva 11 años presa: ¿Por qué fue encarcelada?

Comenzó la carrera en la oposición para convertirse en candidato de Va por México, la coalición conformada por los partidos de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), en donde una de las aspirantes es la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien entre las historias más complicadas sobresale la de su hermana menor, Jacqueline Malinali.

Y es que en el 2012, concretamente el 23 de julio de dicho año, la entonces Policía Federal de México dio a conocer el arresto de un grupo delictivo que operaba en el Estado de México, principalmente, pero también en la CDMX. Entre las seis personas aprehendidas se encontraba Jacqueline, quien desde entonces fue encarcelada y permanece bajo la condición de prisión preventiva.

¿Qué pasó con la hermana de Xóchitl Gálvez, Jacqueline Malinali?

Jacqueline Malinali Gálvez fue capturada junto a una banda de secuestradores, identificada como los "Tolmex", que tenía su base en el municipio de Otzolotepec, Edomex. La hermana menor de Xóchitl fue señalada de participar en diversos secuestros, por lo que debido al delito, fue puesta en prisión preventiva desde entonces.

Jacqueline Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, fue detenida por estar vinculada con un grupo de secuestradores|SSP

El líder de la banda, apodado como "El Tolmex", declaró en su momento que Malinali Gálvez era la encargada de conseguir a las víctimas de secuestro, debido a sus relaciones con personas de un mayor poder adquisitivo; sin embargo, más de 10 años después la hermana de Xóchitl todavía no es sentenciada al respecto.

"Estoy viviendo la peor pesadilla de mi vida, lo único que les puedo decir es que yo no he cometido ningún delito", escribió la senadora por el PAN en sus redes sociales en aquel momento, referente a la detención de su hermana.

Apenas en julio de 2022, tres de los integrantes de la banda de secuestradores fueron sentenciados con penas de hasta 33 años de prisión, pero Jacqueline Malinali no estaba entre los imputados, ya que de acuerdo con Xóchitl Gálvez, su caso seguía siendo revisado por la Defensoría Pública de la Ciudad de México.

Estoy viviendo la peor pesadilla de mi vida, lo único que les puedo decir es que yo no he cometido ningún delito. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 24, 2012

Xóchitl Gálvez busca que su hermana Malinali ya reciba sentencia

Apenas en junio de este 2023, la propia Xóchitl retomó las palabras de Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien afirmó que el caso de su hermana es ejemplo del "abuso de la prisión preventiva oficiosa que permite meter a la cárcel a los acusados sin sentencia", en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

"No tiene una sentencia, creo que ya es justo que la sentencien, están revisando su caso, si debe de ir a prisión domiciliaria", expresó en la conversación; sin embargo, hasta el momento permanece interna en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

