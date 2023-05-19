Alejandra Del Moral revela en segundo debate de Edomex que traumático secuestro ‘le cambió la vida’

En el marco del segundo debate rumbo a las elecciones Edomex 2023, la candidata Alejandra del Moral reveló que hace casi 20 años fue víctima de un traumático secuestro que 'le cambió la vida', por ello como aspirante a la gubernatura del Estado de México 'le entrará con todo' en materia de delitos de alto impacto.

"Yo su servidora fui víctima de un secuestro hace casi 20 años y puedo decirles que estoy decidida a hacer lo que tenga que hacer para que en el Estado de México disminuyamos la incidencia delictiva", apuntó Alejandra del Moral en respuesta a la pregunta de la ciudadanía sobre cómo atendería delitos de alto impacto como feminicidios, secuestros y desapariciones.

Fue cuando la candidata del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, tenía solo 18 años cuando vivió de primera mano la criminalidad en el Edomex, razón por la que dijo como aspirante a la gubernatura los delincuentes: "no se quedaran sin castigo y que quien la haga que la pague y que aquí no vamos a permitir la impunidad".

Entre otras cosas en segundo debate del Edomex 2023, Alejandra del Moral añadió que trabajará de frente y "le vamos a entrar con al tema. Además, es un tema de carácter y de energía, pero sobre todo de amor al Estado de México", concluyó.

¿Cómo fue el secuestro de Alejandra del Moral?

En entrevistas anteriores, Alejandra Del Moral ofreció más detalles acerca de cómo fue el secuestro del que fue víctima hace casi 20 años cuando se encontraba estudiando en el municipio de Naucalpan, Edomex, donde "la levantaron" y privaron de su libertad dentro de una casa de seguridad que se encontraba en la delegación Iztacalco, en la CDMX.

La aspirante a las elecciones Edomex 2023 dijo permaneció privada de su libertad por seis días, después, sus padres pagaron el rescate por su liberación; "los secuestradores me dieron 200 pesos para el taxi y una tarjeta para que pudiera llamar", continúo relatando indicando que la liberaron en una calle cercana a Calzada de las Bombas, en el entonces Distrito Federal.

Del Moral añadió que con la tarjeta pudo comunicarse con sus padres y con el dinero que le dieron tomó un taxi que la llevó a la avenida Reforma, en el hotel Fiesta Americana, donde se reencontró con sus padres.

El traumático suceso "marcó por completo mi vida" y debido a la ayuda psicológica así como al coraje, la candidata mexiquense decidió trabajar por la ciudadanía del Estado de México ahora que tiene la oportunidad.