Debate elecciones Edomex 2023 en vivo: El minuto a minuto el segundo encuentro entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral

Este es el minuto a minuto del segundo debate en Edomex, el cual te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA), el último ejercicio entre las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez, previo a las elecciones Edomex 2023, las cuales serán el próximo 4 de junio.

Minuto a minuto del segundo debate en Edomex

Conclusión del segundo debate en Edomex

20:58 HORAS

La moderadora Ginarely Valencia Alcántara da el mensaje de cierre y llama a la población a votar el próximo cuatro de junio.

20:56 HORAS

Delfina Gómez afirma que las personas consideran que ya es necesario el cambio en Edomex. Llama a votar por Morena el próximo 4 de junio.

20:54 HORAS

Alejandra del Moral: "Como ustedes ya pudieron ver, aquí hay dos proyectos, dos formas abismales de ver las cosas y resolver problemas; por un lado, está basado en la ideología política, en el rencor y en la división", señaló.

Le lanza la pregunta a Delfina Gómez: ¿Te comprometes a respetar el resultado de esta elección?

Cuarto tema del segundo debate en Edomex: Medio ambiente y desarrollo sustentable

20:51 HORAS

Alejandra del Moral le dice a Delfina Gómez: "Me da mucho gusto, Delfina, que empieces debatir, no te enojes, enójate con quien los que te dicen mentiras, ya te alcancé, te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder".

20:49 HORAS

Delfina Gómez propone:



Reducir la emisión de gases invernaderos.

Reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos.

Se lanza contra Alejandra del Moral: "Cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante como pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar ni un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron y te vas quedando sola".

"Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses, y no lograste avanzar un solo punto en la preferencia"



Durante el segundo #DebateEdomex, @delfinagomeza le recuerda a @AlejandraDMV que ya le ganó una vez.



🔴#ENVIVO: https://t.co/wYqOTfj8g9 pic.twitter.com/WSq0S2Ex3e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 19, 2023

20:45 HORAS

"Si no cuidamos el medio ambiente, no tenemos futuro", afirma Alejandra del Moral propone:



Respetar el uso de suelo, detener la urbanización.

Cero vertederos.

Clausurar todos los tiraderos clandestinos.

20:43 HORAS

Delfina Gómez toma la palabra y afirma que el medio ambiente se encuentra en crisis, por lo que hay escasez de agua, propone:



Reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho.

Impedir la privatización del agua y bosques del estado.

Promover iniciativas para penas más grandes a quienes dañen el medio ambiente.

Reordenamiento de tiraderos clandestinos, así como las descargas de residuos.

Establecer política pública de saneamiento de ríos y cuerpos de agua con especial atención al Río Lerma.

Tercer tema del segundo debate en Edomex: Educación

20:39 HORAS

¿De qué forma ampliaría la cobertura en todos los niveles educativos? Fue la pregunta dirigida hacia Delfina Gómez, sobre la cual propuso:



Firma de convenio con los sectores productivos e industrial para realizar un proyecto de jóvenes becarios y aseguramiento de empleos.

Ampliar la cobertura de internet.

Apoyo a estudiantes que se tengan que trasladar hacia la Ciudad de México.

Apoyar la capacitación de los docentes, creación de convenios e intercambiar cuestiones culturales con otros países como el caso de Francia o Marruecos.

20:36 HORAS

Alejandra del Moral propone:



La creación ocho nuevas universidades en el estado.

Cuatro centros regionales de atención especializada enfocados en una buena crianza.

Modernizar laboratorios y talleres en la educación secundaria y superior.

Recuperar las instancias de tiempo completo.

Oferta educativa en línea.

20:34 HORAS

Delfina Gómez prevé un plan con la sociedad y los maestros jubilados, "la deserción escolar es la próxima pandemia que tenemos que derrotar", señaló. Reconoció la labor del pacto por la primera infancia, además de que fortalecerá la calidad en la entrega de uniformes, útiles y desayunos en la educación básica.

20:32 HORAS

Alejandra del Moral afirma que reabrirá las escuelas de tiempo completo y acusa a Morena de cerrarlas, asimismo, afirmó que el partido guinda fue el responsable de la desaparición del Conacyt. Aunado a ello, destacó que fortalecerá el ISSEMyM.

20:31 HORAS

La pregunta es cómo se fortalecerá el sistema educativo en la entidad, además de combatir el rezago educativo producto por la pandemia de Covid-19.

Segundo tema del debate en Edomex: Economía y empleo

20:28 HORAS

Alejandra del Moral comparte algunas de sus propuestas hacia las mujeres emprendedoras y afirma que trabajará en la creación de un fideicomiso para la rehabilitación de los parques industriales, pues hoy en día están en malas condiciones.

Afirma que es necesario trabajar en el desarrollo tecnológico y afirma que a la gente no le importa si se es de izquierda o de derecha mientras se den resultados.

20:24 HORAS

Delfina Gómez fue cuestionada de cómo apoyará a los emprendedores mexiquenses, la candidata refirió que agilizará los trámites sin necesidad de "moche", además de darle seguimiento de parte del gobierno para que las personas se sientan seguras.

20:22 HORAS

Alejandra del Moral fue cuestionada cómo se manejaría la coalición en el tema de economía en la entidad. La candidata refiere que Edomex ya es un centro logístico, pues tiene la red de carreteras más grande de todo el país. "A trabajo igual, salario igual, entre hombres y mujeres", afirmó.

20:19 HORAS

Delfina Gómez explica que se logrará que Edomex sea el centro logístico del país, aprovechando las oportunidades que ofrece el AIFA.

Primer tema del segundo debate: Seguridad y Justicia

La pregunta es ¿Qué medidas tomará como gobernadora para combatir con la inseguridad?

20:16 HORAS

Delfina Gómez toma la palabra y recuerda un caso sobre una niña que fue secuestrada de un mercado, pero las autoridades lograron recuperarla. Da a conocer la exigencia de las personas para una mejor seguridad, como es el caso de las madres buscadoras. "Yo sí tengo autoridad moral en estos temas", afirma.

20:12 HORAS

Ginarely Valencia Alcántara pregunta cuáles serán las propuestas contra los delitos de alto impacto a Alejandra del Moral. La candidata afirma que el feminicidio lo tomará como un tema personal. Alejandra del Moral recuerda que ella misma fue víctima de un secuestro.

20:10 HORAS

Delfina Gómez toma la palabra y da el número de feminicidios en la entidad. Posteriormente, dio las propuestas para combatir la inseguridad:



Atender las causas que generan la inseguridad y la violencia.

Seguimiento a la mesa de coordinación para la Construcción de la Paz entre los tres niveles de gobierno.

Más y mejores policías; depurar e incrementar su número y calidad profesional.

Impulsar las acciones de inteligencia contra el delito mediante nuevas tecnologías.

Implementar acciones estratégicas para prevenir el acoso y el hostigamiento.

Vincular a la ciudadanía en las acciones de seguridad.

Ejecutar una profunda transformación del sistema penitenciario estatal.



20:08 HORAS

Alejandra del Moral afirma que tiene el carácter y la energía, además de la valentía para combatir la inseguridad. Posteriormente, compartió cuáles son las propuestas que tiene en este rubro:



Policías más capacitados y mejor pagados, pero más vigilados.

Duplicar las cámaras de videovigilancia, creando dos C5, en Jilotepec y Amecameca.

Unir el trabajo de las policías: los tres niveles de gobierno en coordinación con la policía de la CDMX y otros estados colindantes.

Combatir la impunidad para que se haga justicia.

Recuperación de espacios públicos para hacer comunidad.

20:05 HORAS

Delfina Gómez toma la palabra y comparte que ha visitado 90 municipios, además de dos foros de participación donde han participado más de 35 mil personas. "Será la dignidad contra la injusticia", afirma.

20:03 HORAS

Alejandra del Moral afirma que Morena es el camino que destruye y lo mueve el odio. Explica sus cuatro ejes: Agua y medio ambiente, Economía, Seguridad y Apoyar a todas las familias mexiquenses.

20:00 HORAS

Comienza el segundo debate rumbo a las elecciones Edomex 2023. La moderadora Ginarely Valencia Alcántara saluda ambas candidatas y explica el formato del evento. Cada candidata tiene dos minutos para dar una breve introducción.

19:46 HORAS

Delfina Gómez avisa que cederá sus redes sociales a su equipo de trabajo, pues el segundo debate de Edomex está próximo a empezar.

19:19 HORAS

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que Alejandra del Moral demostrará que es la más capaz para dirigir el Edomex en el segundo debate.

16:00 HORAS

Alejandra del Moral reafirma que llegó el día de escuchar y comparar propuestas para elegir a la mejor opción, pide seguir el debate en punto de las 20:00 horas.

11:33 HORAS

La diputada panista, Kenia López Radabán, acusó que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no dejó que estuvieran algunos acompañantes de Alejandra del Moral presentes en el segundo debate de este jueves.

Delfina Gómez pide al pueblo seguir el segundo debate de Edomex

11:25 HORAS

La candidata de Morena, Delfina Gómez, pide a sus seguidores ver el segundo debate de Edomex en punto de las 20:00 horas.

Amigas y amigos, este será un día histórico para nuestro #EdoMex, serán presentadas las propuestas del pueblo para lograr la transformación de nuestra tierra. Les invito, en punto de las 8:00 pm, a sintonizar el #DebateEdoMex y así apoyar el cambio que por muchos años hemos… pic.twitter.com/0m3xEsK4kZ — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 18, 2023

9:03 HORAS

Alejandra del Moral afirma estar lista para el segundo debate rumbo a las elecciones 2023.

¿Cuáles son los temas del segundo debate ante las candidatas a la gubernatura del Edomex 2023?

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó el sorteo para elegir los temas para el segundo debate de Edomex rumbo a las elecciones Edomex 2023, los cuales son:



Seguridad y justicia.

Economía y empleo.

Educación.

Medio ambiente y desarrollo sustentable.

¿Quién es la moderadora del segundo debate en el Estado de México?

Fue el pasado 5 de mayo cuando el IEEM confirmó a la nueva moderadora para el segundo debate en Edomex; cabe recordar que Pamela Cerdeira sería la indicada para moderar el ejercicio; sin embargo, el equipo de Delfina Gómez pidió el cambio tras considerar que la comunicadora actuó "tendenciosamente" para favorecer a su contrincante.

En ese sentido, se eligió a Ginarely Valencia Alcántara como la moderadora del segundo debate en el Edomex.

¿A qué hora y cómo ver en vivo el segundo debate para la gubernatura de Edomex?

El segundo debate de Edomex en el marco de las elecciones Edomex 2023, se llevará a cabo este jueves 18 de mayo de 2023 en punto de las 20:00 horas y se podrá seguir a través del minuto a minuto del sitio de Fuerza Informativa Azteca.