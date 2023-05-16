¿Qué hicieron las candidatas a la gubernatura de Edomex este martes 16 de mayo?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué actividades realizaron las candidatas a la gubernatura del Estado de México (Edomex), Alejandra del Moral y Delfina Gómez, este martes 16 de mayo de 2023.

A tan solo un par de días de que ocurra el segundo debate, las candidatas se encuentran preparándose para el último ejercicio previo al día de las elecciones 2023.

Alejandra del Moral se prepara para el segundo debate de Edomex

La candidata representativa del tricolor, Alejandra del Moral, anunció que faltan dos días para el segundo debate; en ese sentido, pidió a las personas que la siguieran a través de sus redes sociales.

El cambio que queremos para las familias mexiquenses comienza con propuestas para dar soluciones. Acompáñame este jueves al #DebateEdoméx. #AleGobernadora #UnirEsResolver #VotALE #VamosAGanar pic.twitter.com/0FZlnvUxWr — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 16, 2023

Asimismo, compartió una de sus propuestas: el salario familiar, el cual consiste en impulsar a mujeres, niñas, niños, jóvenes, respaldar a los hombres, fortalecer el campo mexiquense y también a las mascotas.

Delfina Gómez llama a votar por Morena en Edomex para elecciones 2023

Delfina Gómez compartió una fotografía donde escribió: "Recuerda que las cosas más simples pueden darnos la mayor felicidad. La belleza de una flor, el sonido de la lluvia, una cálida sonrisa. Apreciemos los pequeños detalles que hacen que cada día sea único y especial. ¡Que tengan un maravilloso día!".

Recuerda que las cosas más simples pueden darnos la mayor felicidad. La belleza de una flor, el sonido de la lluvia, una cálida sonrisa. Apreciemos los pequeños detalles que hacen que cada día sea único y especial. ¡Que tengan un maravilloso día!

#DelfinaGobernadora… pic.twitter.com/XHmiR1AgBh — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 16, 2023

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex) y Coahuila serán el próximo domingo 4 de junio, donde se elegirá a la siguiente gobernadora tras la salida de Alfredo del Mazo Maza. Cabe destacar que estas elecciones son, desde ya, históricas, pues se acabaría con más de 90 años bajo el mando del tricolor.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

La entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, ganó la encuesta interna para ser la representante del partido guinda, es allegada al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que una de las principales frases de su campaña es "continuar con la transformación de ya sabes quién".

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

Alejandra del Moral se afilió al partido tricolor siendo muy joven, siguiendo los pasos de su padre. Su trayectoria política comenzó en 1999, como coordinadora en el Frente Juvenil Revolucionario (FJR).