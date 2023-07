Date cuenta | Se pagaron millones para elecciones en Edomex y Coahuila... y no votaron

En Coahuila y el Estado de México (Edomex) creen que el dinero puede tirarse a la basura, ya que en las elecciones del pasado 4 de junio solo la mitad de los ciudadanos acudió a votar.

Lo que la gente quizá no entiende es que las elecciones ya estaban pagadas con los impuestos de los mexicanos… pero no, no todos salieron a las urnas.

En 2023, el Instituto Nacional Electoral (INE) se gastará 13 mil millones de pesos, de esa cantidad, casi mil millones eran para organizar las elecciones de Edomex y Coahuila.

Todos los mexicanos aportaron casi 20 mil millones de pesos para patrocinar a los partidos, pagarle a la burocracia del INE, capacitar a los ciudadanos que estuvieron en las casillas e imprimir boletas, entre otras actividades, y a pesar de eso, la mitad de los que podían votar, no lo hicieron.