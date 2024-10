¿Qué es un “tercer partido” político en Estados Unidos? Conoce su relevancia y desafíos en las Elecciones 2024

Desde hace muchos años, el sistema político de Estados Unidos ha sido dominado por los dos principales partidos: el partido Demócrata y el partido Republicano, pero de cara a estas elecciones, ¿Qué es un “tercer partido” político?

Cabe señalar que un candidato de un tercer partido es un término utilizado para designar a alguien que se presenta como candidato de un partido que se forma al margen de los dos partidos políticos principales.

En la historia de Estados Unidos han existido varios intentos de establecer un tercer partido o varios terceros partidos en la “Unión Americana”, aunque generalmente no han éxito en términos de ganar alguna elección a gran escala.

Sin embargo, un tercer partido político en Estados Unidos puede influir en los resultados a la hora de captar votos que de otro modo irían a alguno de los dos principales partidos, como se ha visto en encuestas recientes donde un porcentaje significativo de votantes ha expresado una necesidad de un tercer partido debido al descontento con los dos partidos tradicionales.

En el ciclo de estas Elecciones 2024 en Estados Unidos, varios candidatos independientes y de terceros partidos han buscado desafiar el bipartidismo. Figuras como Cornel West, quien se postula bajo el partido “Justice for All”, y otros movimientos como No Labels, han ganado la atención entre la población estadounidense.

Recientes encuestas señalan que un número creciente de estadounidenses considera que ninguno de los dos principales partidos actuales, representan sus intereses, lo que podría facilitar el surgimiento de una alternativa viable.

Sistema electoral estadounidense: Desafíos de un tercer partido político

Sin embargo, un tercer partido político se enfrenta a enormes desafíos como el del sistema electoral estadounidense, que está diseñado para favorecer a los dos partidos principales.

Esto es gracias a su estructura del voto mayoritario y la forma en que se distribuyen los distritos electorales, lo que hace difícil para que un tercer partido pueda ganar representación significativa.